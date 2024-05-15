Слуцкая о своей школе: «Из-за разногласий с коллегой в прошлом году я ушла из этого бизнеса. Но сейчас открываю обновленную историю с полным ребрендингом»

Теги Ирина Слуцкая сборная России женское катание ТАСС Фигурное катание

Ирина Слуцкая рассказала о собственной школе фигурного катания.

«У меня школы существовали с начала 2015 года, если не ошибаюсь. По тем или иным причинам у меня были школы в Московской области в Иванове. Но из-за небольших разногласий с коллегой в прошлом году я ушла из этого бизнеса.

Сейчас я наконец вновь вернулась и открываю обновленную историю с полным ребрендингом, с пересмотром всего того, что было. Это абсолютно новый проект, он расширился – если раньше это было фигурное катание исключительно для спортсменов, то сейчас это и начальная подготовка, и спортивная, много различных направлений будет: группы выходного дня, взрослые, дети, любители.

Также на этом льду я буду ждать тренеров с группами на сборы, на проведение дополнительных занятий. Мы открыты и готовы к сотрудничеству со всеми теми, кто профессионально готов работать.

Придет ли когда-то желание полноценно заняться тренерской работой? На этот вопрос у меня нет ответа, потому что все приходит, скажем так, со временем. Школа у меня очень давно работает, я, наверное, была одной из первых, кто открывал частные школы, это было в 2014-2015 годах.

Мне очень нравится процесс управления, я буду все контролировать, отбирать тренеров, присутствовать на тренировках, непосредственно контролировать тренировочный процесс. Но из-за того, что я очень много работаю, съемки идут на телевидении, на сегодняшний день я не смогу полностью себя посвятить тренерской работе, но то, что это будет под моим чутким руководством, – это 100%.

Конечно, все существующие технологии в фигурном катании будут использоваться. Группы будут различных уровней – для спортсменов, для ребят, которые просто хотят кататься, достигая небольших результатов. У людей, которые придут в мою школу, будет выбор, в какую группу отдать своего ребенка», – сказала Слуцкая. 

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5 комментариев
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Ау, кто там контролирует каждый чих Загитовой по поводу её несуществующей школы? Очень интересно ваше мнение о школе Слуцкой, бывшей и будущей))
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Не царское это дело детишек тренировать, вот покомандывать могу. И подскажите, в каких сериалах снимается Слуцкая, что ей не хватает времени на тренерскую работу?
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Во всей этой писанине Слуцкой, мне больше всего понравилась фраза, под моим чутким руководством. Помните тов. Огурцова в комедии "Карнавальная ночь", так вот там этот Огурцов говорил своей секретарше, так что, что вы говорите о моем чутком руководстве? Что потом произошло под этим самым чутким руководством тов. Огурцова мы знаем. Огурцову пришлось закончить работу директором Дворца культуры и видимо перейти на другую работу, где продолжать чутко руководить и разваливать следующий объект его работы. Могу предположить, что примерно что-то подобное ожидает и следующий проект, а скорее всего прожект, этого горе руководителя, по фамилии Слуцкая.
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И где же это она так много и активно работает?
На депутатском поприще?
Хоть бы рассказала что конкретно сделала и что собирается
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Ответ spboksana
Ау, кто там контролирует каждый чих Загитовой по поводу её несуществующей школы? Очень интересно ваше мнение о школе Слуцкой, бывшей и будущей))
Особенно интересно было бы мнение уважаемой Селенковой по этому поводу).
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