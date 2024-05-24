Анастасия Зинина: «Я переболела ковидом, и пошли ужасные осложнения. Начали отниматься ноги, я стала плохо разговаривать»

Фигуристка Анастасия Зинина рассказала о проблемах со здоровьем из-за коронавируса.

«Контрольные прокаты в сезоне-2023/2024 у меня прошли хорошо, я была очень рада выступать на них, очень тщательно к ним готовилась. Короткую программу я откатала неплохо, не могу сказать, что идеально. Что касается произвольной программы — в этот день я приболела, как я подумала, что я просто простыла, — болело горло, будто обычная простуда.

После контрольных прокатов я сидела дома три-четыре дня, ничего не предвещало беды, затем я вышла на лед и начала просто кататься. Позже были соревнования — Мемориал И.Я. Рабер, там я выступила с короткой программой, после нее начались проблемы. На следующий день я опять почувствовала себя очень плохо.

Потом все сложилось еще хуже — у меня стали отниматься потихоньку ноги, сначала это началось со стоп, а потом выше и выше. Я подумала, что все равно смогу выступить на этапе Гран-при России в Уфе, но в итоге снялась, потому что физически не смогла кататься. Я посидела снова дома, выходила на лед, затем думала, что смогу выступить в Казани, однако никак не получилось выступить.

В тот момент уже начали отниматься и руки, я стала плохо разговаривать, была серьезная ситуация. Мы обращались в ФМБА, мне делали множество тестов, обследований — МРТ, КТ, думали, что-то с нервами, делали электронейромиографию, она показывала, что там все чисто, сигналы проходят. Уже думали, что что-то из головы идет, такое могло быть, особенно после Кубка Первого канала, был психологический барьер.

Я попала к очень хорошему специалисту-неврологу, она сказала, что много таких случаев, когда человек заболевает, лечится три-четыре дня, а потом начинаются симптомы плохой проводимости нервных импульсов. К тому моменту у меня ситуация уже совсем усугубилась, там чуть ли не дошло до инвалидной коляски, я стала плохо ходить и разговаривать.

Меня положили в больницу для обследования и поставили в итоге постковидный синдром. Я переболела ковидом, и пошли такие ужасные осложнения. Сейчас если болеют ковидом, то у всех осложнения идут на периферическую и центральную нервную систему. 18 декабря я вышла на лед после всего, это было будто на новых ногах, новое тело, полностью все поменялось, это была фантастика, потому что до этого я уже была в глубочайшей депрессии.

Коронавирус давал эффект на эмоциональное состояние, это один из симптомов осложнений. Я очень рада, что я выпуталась из этого, с 18 декабря пытаюсь восстанавливаться, я безумно счастлива, что я вышла на соревнования. Это было не столько физически тяжело, сколько морально, что мне придется с новым телом это проходить, причем проходить это все заново — никаких опорных точек нет, ты снова зарабатываешь репутацию, учишься прыгать, я заново училась ходить и кататься.

Это все было настолько тяжело, смотря в прошлое, я понимаю, что это у меня столько сил отняло. Я рада, что сейчас у меня все хорошо, надеюсь, так будет продолжаться и дальше», – сказала Зинина.