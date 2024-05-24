Анастасия Зинина: «Я переболела ковидом, и пошли ужасные осложнения. Начали отниматься ноги, я стала плохо разговаривать»

Теги сборная России женское катание ТАСС коронавирус Анастасия Зинина Фигурное катание

Фигуристка Анастасия Зинина рассказала о проблемах со здоровьем из-за коронавируса.

«Контрольные прокаты в сезоне-2023/2024 у меня прошли хорошо, я была очень рада выступать на них, очень тщательно к ним готовилась. Короткую программу я откатала неплохо, не могу сказать, что идеально. Что касается произвольной программы — в этот день я приболела, как я подумала, что я просто простыла, — болело горло, будто обычная простуда.

После контрольных прокатов я сидела дома три-четыре дня, ничего не предвещало беды, затем я вышла на лед и начала просто кататься. Позже были соревнования — Мемориал И.Я. Рабер, там я выступила с короткой программой, после нее начались проблемы. На следующий день я опять почувствовала себя очень плохо.

Потом все сложилось еще хуже — у меня стали отниматься потихоньку ноги, сначала это началось со стоп, а потом выше и выше. Я подумала, что все равно смогу выступить на этапе Гран-при России в Уфе, но в итоге снялась, потому что физически не смогла кататься. Я посидела снова дома, выходила на лед, затем думала, что смогу выступить в Казани, однако никак не получилось выступить.

В тот момент уже начали отниматься и руки, я стала плохо разговаривать, была серьезная ситуация. Мы обращались в ФМБА, мне делали множество тестов, обследований — МРТ, КТ, думали, что-то с нервами, делали электронейромиографию, она показывала, что там все чисто, сигналы проходят. Уже думали, что что-то из головы идет, такое могло быть, особенно после Кубка Первого канала, был психологический барьер.

Я попала к очень хорошему специалисту-неврологу, она сказала, что много таких случаев, когда человек заболевает, лечится три-четыре дня, а потом начинаются симптомы плохой проводимости нервных импульсов. К тому моменту у меня ситуация уже совсем усугубилась, там чуть ли не дошло до инвалидной коляски, я стала плохо ходить и разговаривать.

Меня положили в больницу для обследования и поставили в итоге постковидный синдром. Я переболела ковидом, и пошли такие ужасные осложнения. Сейчас если болеют ковидом, то у всех осложнения идут на периферическую и центральную нервную систему. 18 декабря я вышла на лед после всего, это было будто на новых ногах, новое тело, полностью все поменялось, это была фантастика, потому что до этого я уже была в глубочайшей депрессии.

Коронавирус давал эффект на эмоциональное состояние, это один из симптомов осложнений. Я очень рада, что я выпуталась из этого, с 18 декабря пытаюсь восстанавливаться, я безумно счастлива, что я вышла на соревнования. Это было не столько физически тяжело, сколько морально, что мне придется с новым телом это проходить, причем проходить это все заново — никаких опорных точек нет, ты снова зарабатываешь репутацию, учишься прыгать, я заново училась ходить и кататься.

Это все было настолько тяжело, смотря в прошлое, я понимаю, что это у меня столько сил отняло. Я рада, что сейчас у меня все хорошо, надеюсь, так будет продолжаться и дальше», – сказала Зинина. 

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19 комментариев
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Ужас какой!
Здоровья Насте!
Жду в сезоне очень
+13
-1
+12
А диванные эксперты спортса как обычно все «объяснили» пубертатом.
+9
-1
+8
Ответ AAPolyansky
какой-то бред. 1) ковид виден прекрасно в анализах - если не сам вирус в слюне, то антитела в крови 2) симптомы, о которых она рассказывает - следствия пневмонии, низкой сатурации, сгущения крови, которые опять-таки хорошо обнаруживаются и инструментальными методами, и анализами. что за обследование/лечение такое у нее было, что не смогли ни поставить диагноз, ни назначить хотя бы симптоматическое лечение? за такие истории клубного ответственного за медицинское обеспечение нужно просто выгнать за профнепригодность
Зачем говорите то, чего не знаете???
+6
0
+6
Какой кошмар! Слышала много отзывов от врачей про постковидные осложнения. Понятно, почему у Насти так сезон прошел... Всем здоровья!
+7
-2
+5
Вот!!! У меня тоже такая фигня была! Ковид - это бомба замедленного действия, никто не знает, что ещё после него может быть. Очень много после него рассеянных склерозов и психических заболеваний.
+5
0
+5
Ответ maks44
Интересно, а вакцинацию она делала?
вакцинация примерно ни о чем - что она есть, что ее нет. потому что это новые штаммы коронавируса - как и говорили ранее умные люди, вакцины от старых штаммов от них практически бесполезны
+6
-3
+3
"Потом все сложилось еще хуже — у меня стали отниматься потихоньку ноги, сначала это началось со стоп, а потом выше и выше. Я подумала, что все равно смогу выступить на этапе Гран-при"
Зачем? После спорта здоровье ещё пригодится.
+4
-2
+2
Хорошая девочка, эстетически приятно на неё смотреть. Но вот со здоровьем шутки плохи. Понятно, что она кайфует от того, что может жить и заниматься чем-то как раньше, но ведь это большой спорт, который точно не про здоровье. Не знаю, их дело конечно, но учитывая вообще ситуацию на сегодняшний день...я бы подумала, и не один раз. Удачи Насте и здоровья.
+6
-4
+2
постковидные осложнения это серьезно, здоровья Насте
+2
0
+2
Бедная девочка,очень жаль. Надеюсь, восстановится и будет радовать зрителей своим катанием.
+2
0
+2
Ответ AAPolyansky
какой-то бред. 1) ковид виден прекрасно в анализах - если не сам вирус в слюне, то антитела в крови 2) симптомы, о которых она рассказывает - следствия пневмонии, низкой сатурации, сгущения крови, которые опять-таки хорошо обнаруживаются и инструментальными методами, и анализами. что за обследование/лечение такое у нее было, что не смогли ни поставить диагноз, ни назначить хотя бы симптоматическое лечение? за такие истории клубного ответственного за медицинское обеспечение нужно просто выгнать за профнепригодность
А когда у нас ставили правильные диагнозы? С луны как будто,вы.. профнепригодность повсюду
+1
0
+1
Ответ Pennywise
А диванные эксперты спортса как обычно все «объяснили» пубертатом.
Ну и это тоже.
+2
-1
+1
Ответ Девочка с севера
Вот!!! У меня тоже такая фигня была! Ковид - это бомба замедленного действия, никто не знает, что ещё после него может быть. Очень много после него рассеянных склерозов и психических заболеваний.
После не значит вследствие.
+2
-1
+1
какой-то бред. 1) ковид виден прекрасно в анализах - если не сам вирус в слюне, то антитела в крови 2) симптомы, о которых она рассказывает - следствия пневмонии, низкой сатурации, сгущения крови, которые опять-таки хорошо обнаруживаются и инструментальными методами, и анализами. что за обследование/лечение такое у нее было, что не смогли ни поставить диагноз, ни назначить хотя бы симптоматическое лечение? за такие истории клубного ответственного за медицинское обеспечение нужно просто выгнать за профнепригодность
+6
-6
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У меня с похмелья так
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Ответ maks44
Интересно, а вакцинацию она делала?
маловероятно, она несовершеннолетняя
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