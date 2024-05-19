Навка об участии Валиевой в ее шоу: «В июньском графике ее нет. Но в планах, что она будет участвовать»
Татьяна Навка рассказала, когда Камила Валиева будет выступать в ее шоу.
Ранее Навка сообщила, что Валиева примет участие в ее летних ледовых спектаклях, несмотря на дисквалификацию за допинг.
Сегодня в телеграм-канале шоу Навки был опубликован состав артистов на период с 12 по 30 июня, в который не вошла Валиева.
«По моей информации, она будет участвовать. В июньском графике ее нет. Но в планах, что она будет участвовать», – сказала Навка.
Валиева выступит в шоу Навки, несмотря на бан! Что за лазейку они нашли?
Интересный ответ организатора шоу . А главное Двусмысленный .
У Евгении летом выступления у Ильи Авербуха в Сочи. Зачем ей шоу Навки?
Да и кроме льда проектов предостаточно.
Кажется ей еще выпускные и вступительные надо будет держать.Судя по ее последним высказываниям явно в МГИМО собирается.