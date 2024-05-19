Навка об участии Валиевой в ее шоу: «В июньском графике ее нет. Но в планах, что она будет участвовать»

Татьяна Навка рассказала, когда Камила Валиева будет выступать в ее шоу.

Ранее Навка сообщила, что Валиева примет участие в ее летних ледовых спектаклях, несмотря на дисквалификацию за допинг.

Сегодня в телеграм-канале шоу Навки был опубликован состав артистов на период с 12 по 30 июня, в который не вошла Валиева.

«По моей информации, она будет участвовать. В июньском графике ее нет. Но в планах, что она будет участвовать», – сказала Навка.

Валиева выступит в шоу Навки, несмотря на бан! Что за лазейку они нашли?