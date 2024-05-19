Навка об участии Валиевой в ее шоу: «В июньском графике ее нет. Но в планах, что она будет участвовать»

Теги Татьяна Навка сборная России женское катание Р-Спорт Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Навка рассказала, когда Камила Валиева будет выступать в ее шоу.

Ранее Навка сообщила, что Валиева примет участие в ее летних ледовых спектаклях, несмотря на дисквалификацию за допинг. 

Сегодня в телеграм-канале шоу Навки был опубликован состав артистов на период с 12 по 30 июня, в который не вошла Валиева.

«По моей информации, она будет участвовать. В июньском графике ее нет. Но в планах, что она будет участвовать», – сказала Навка.

Валиева выступит в шоу Навки, несмотря на бан! Что за лазейку они нашли?

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20 комментариев
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«По моей информации, она будет участвовать. В июньском графике ее нет. Но в планах, что она будет участвовать», – сказала Навка.
Интересный ответ организатора шоу . А главное Двусмысленный .
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Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Фигуристки не товар на полках, чтобы их взять.
У Евгении летом выступления у Ильи Авербуха в Сочи. Зачем ей шоу Навки?
Да и кроме льда проектов предостаточно.
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Ответ Liza2024
«По моей информации, она будет участвовать. В июньском графике ее нет. Но в планах, что она будет участвовать», – сказала Навка. Интересный ответ организатора шоу . А главное Двусмысленный .
Коряво - да. Двусмысленно - нет, нисколько
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Ответ Pelageya_20
Комментарий скрыт
" ох и сложная это работа, из болота тащить бегемота" Чуковский.
Кажется ей еще выпускные и вступительные надо будет держать.Судя по ее последним высказываниям явно в МГИМО собирается.
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Ответ Железная Леди
в шоу Навки все пенсионеры ( не соревнующиеся ) одним меньше, одним больше, не страшно. Шутка.
Да что вы. Сейчас любая пенсионерка выглядит в разы лучше Ками. Поставьте рядом Волосожар, которая тоже будет Людмилу исполнять, и Валиеву. Вы сильно удивитесь
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Ответ Яна Янина
Да что вы. Сейчас любая пенсионерка выглядит в разы лучше Ками. Поставьте рядом Волосожар, которая тоже будет Людмилу исполнять, и Валиеву. Вы сильно удивитесь
Это пусть Навка удивляется.
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