Евгений Плющенко: «Три месяца назад я перенес пятую сложнейшую операцию на позвоночнике. Поэтому не стали проводить наш традиционный ледовый тур»

Теги Евгений Плющенко сборная России мужское катание Фигурное катание

Евгений Плющенко сообщил, что перенес пятую операцию на позвоночнике.

«Друзья, три месяца назад я перенес пятую очередную сложнейшую операцию на позвоночнике. Мы это не афишировали, и поэтому не стали проводить в России наш традиционный весенний ледовый тур.

Первое шоу после операции было вчера в Минске! Рад, что выступил для вас с моей командой! Хочу поблагодарить моего великого специалиста – врача Дмитрия Николаевича Дзукаева – за то, что невозможное становится возможным благодаря его золотым рукам.

Вы сказали, что я через три месяца буду кататься, а я уже катаюсь, вращаюсь и прыгаю! Возвращаюсь в полноценную спортивную жизнь благодаря Вам!

Минск, спасибо за ваш прием и сердца! 7500 зрителей увидели наши «Сказки Плющенко»! Впереди нас ждут солнечные Ташкент и Баку! Готовимся!» – написал двукратный олимпийский чемпион. 

3 комментария
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С успешной операцией, но это не выздоровление. Это на всю жизнь. Может уже надо быть поосторожнее с прыжками и вращениями. Шоу может быть и без ЕП. Полно молодых ребят.
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Такое скудное шоу, судя по фрагментам, никаких декораций, никаких фишечек, сказки в микрофон и нелепые, плохо подготовленные номера.. на прыжковом баттле прыгали тройные прыжки..
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прям как травмированные фигуристки рожают в период простоя
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