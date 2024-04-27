Евгений Плющенко: «Три месяца назад я перенес пятую сложнейшую операцию на позвоночнике. Поэтому не стали проводить наш традиционный ледовый тур»

Евгений Плющенко сообщил, что перенес пятую операцию на позвоночнике.

«Друзья, три месяца назад я перенес пятую очередную сложнейшую операцию на позвоночнике. Мы это не афишировали, и поэтому не стали проводить в России наш традиционный весенний ледовый тур.

Первое шоу после операции было вчера в Минске! Рад, что выступил для вас с моей командой! Хочу поблагодарить моего великого специалиста – врача Дмитрия Николаевича Дзукаева – за то, что невозможное становится возможным благодаря его золотым рукам.

Вы сказали, что я через три месяца буду кататься, а я уже катаюсь, вращаюсь и прыгаю! Возвращаюсь в полноценную спортивную жизнь благодаря Вам!

Минск, спасибо за ваш прием и сердца! 7500 зрителей увидели наши «Сказки Плющенко»! Впереди нас ждут солнечные Ташкент и Баку! Готовимся!» – написал двукратный олимпийский чемпион.