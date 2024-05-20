Тарасова о возможном переходе Морозов и Еременко в США: «Жалко, что мы можем потерять эту пару. Мне нравятся, талантливые ребята»

Татьяна Тарасова назвала Аннабель Морозов и Игоря Еременко талантливым дуэтом.

Российские фигуристы выступают в танцах на льду. По информации «Р-Спорта», они могут перейти в сборную США.

«Морозов и Еременко привыкли тренироваться и жить в США, папа там же тренирует.

Мне жалко, что мы можем потерять эту пару. Морозов и Еременко мне нравятся, талантливые ребята», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова в комментарии для Sport24.

Тарасова о возможном переходе Морозов и Еременко в США: «Пусть идут куда хотят. Они что, у нас какое‑то место занимали?»