Тарасова о возможном переходе Морозов и Еременко в США: «Жалко, что мы можем потерять эту пару. Мне нравятся, талантливые ребята»

Теги Татьяна Тарасова Николай Морозов сборная России танцы на льду переходы Игорь Еременко Аннабель Морозов Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала Аннабель Морозов и Игоря Еременко талантливым дуэтом.

Российские фигуристы выступают в танцах на льду. По информации «Р-Спорта», они могут перейти в сборную США.

«Морозов и Еременко привыкли тренироваться и жить в США, папа там же тренирует.

Мне жалко, что мы можем потерять эту пару. Морозов и Еременко мне нравятся, талантливые ребята», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова в комментарии для Sport24.

Тарасова о возможном переходе Морозов и Еременко в США: «Пусть идут куда хотят. Они что, у нас какое‑то место занимали?»

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5 комментариев
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ТАТ главное папу знает, так что здесь с памятью всё ок.
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Ответ Viks
Ну, хоть этих знает и помнит.
ещё бы не помнила. она крёстная Аннабель.
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Талантливая ребята откатали вместе пол этапа домашнего гран-при. Все остальное время Аннабель пробовала партнеров из других пар. Но это другое. ТАТ любит, помнит и ценит.
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Ну, хоть этих знает и помнит.
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Папа недавно в Эстонию приезжал, а Аннабель непонятно зачем приезжала в Россию, всё равно лечиться уехала в Америку.
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