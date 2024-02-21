Тарасова о школе Загитовой: «У Алины все получится, она успешная девушка. Что же это за профессия такая, в которой у нее может не получиться?»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что школа Алины Загитовой будет успешной.

Ранее стало известно, что школа олимпийской чемпионки по фигурному катанию появится в Казани.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов накануне рассказал, что Загитова занимается поиском тренеров: «Думаю, она будет больше генеральным менеджером». 

«Мне кажется, что у Алины все получится. Она такая успешная девушка, что у нее все получается.

Что же это за профессия такая, в которой у нее может не получиться?» – сказала заслуженный тренер СССР. 

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени – что об этом известно?

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75 комментариев
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Хороший троллинг
+60
-8
+52
Учитель по любому языку?
+43
-7
+36
Похоже на сарказм.
+31
-7
+24
Тонко 😈
+30
-9
+21
Ответ Дмитрий Турецкий
Учитель по любому языку?
Они язык не преподает, она его создает
+24
-4
+20
Все-таки у ТАТ отличное чувство юмора
+23
-7
+16
Безызбежно получится.
+14
-2
+12
Ответ Дмитрий Турецкий
Учитель по любому языку?
Учитель по-любому ))
+16
-7
+9
Тончайший троллинг, как мне кажется.
+15
-8
+7
Любая?!)
+6
-3
+3
Ответ Дмитрий Рабко
Кулинария ?
Зубной врач или хирург - страшно представить каких там "дел" наворотит)
+9
-6
+3
Школу даже строить еще не начали! И не только строить, но и план до конца еще не составлен, как сказал вчера министр спорта РТ! А шуму из каждого утюга, что год назад, что сейчас ! Школу для начала постройте!
+9
-7
+2
Ответ fewral
Сказала тат и рассмеялась)
Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. ТАТ без образования в 19 лет стала тренером, почему у других не должно получиться?
+6
-4
+2
Троллит?
+7
-5
+2
Ответ Lana-shu
Бедная тат, так и не дождалась школы. Алине удачи. Нелюбителям не страдать.
кругом враги
+6
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+2
Ответ chespo
Зачем, интересно, эти постоянные обзвоны по поводу школы Загитовой, которая еще только строится, некоторые все не никак не успокоятся из-за этого )) А еще сегодня 6 лет великолепного олимпийского проката Алины КП Черный Лебедь, одна из лучших коротких программ в ФК, это, действительно, соединения спорта и искусства, и как результат, рекордные баллы, которые на ОИ в дальнейшем так никто и не превзошел.
Спасибо, что напомнили, пойду пересмотрю. Это было, конечно, очень мощно, такая энергия, сила и красота, что эмоции не забываются до сих пор. Алина была бесподобна и обворожительна.
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Ответ Дмитрий Турецкий
Учитель по любому языку?
Ай, не успела))
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Ответ RS919
Если уж честно, то получилось только с ФК. И то из-за года рождения. Всё остальные потуги проявления никуда не годятся. Возможно из неё ещё может получиться проф боксёр или ММАшник.
В том году, видимо, родилась одна Алина, просто шла мимо и выиграла все золото мира ))
+3
-2
+1
Ответ RusVector
Школу даже строить еще не начали! И не только строить, но и план до конца еще не составлен, как сказал вчера министр спорта РТ! А шуму из каждого утюга, что год назад, что сейчас ! Школу для начала постройте!
Так не шумите, дайте людям спокойно работать. Зачем каждые две недели министру спорта РТ задавать один и тот же вопрос? Понятно же, что капитальное строительство дело не очень быстрое. Тем более в этом году в Казани запланировано два крупных международных спортивных мероприятия, к которым идёт подготовка.
+6
-5
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Ответ Torkan
Шпалоукладчица?...
Это к Валиевой 😏
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Ответ skirunner545
Может быть токарь?
Слесарь, сантехник, физик, гидробиолог...
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Думаю, что получится не у неё, а у тех, кто действительно этой школой занимается и будет заниматься. Загитова будет выполнять функции английской королевы: выйти на балкон, сказать - привет и помахать ручкой.
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Да во всех профессиях, кроме ФК. Тарасова что-то ерунду какую-то сморозила)))
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Может быть токарь?
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Кулинария ?
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Удачи и не сдаваться, идти вперед с новыми молодыми тренерами
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Троллинг засчитан
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Ответ Gemma157
Эх, жалко что Алинка выбрала школу ФК. А могла бы стать, например, вирусологом или фармакологом и запатентовать лекарство от всех болезней..
У нас уже Косторная за собой медицину застолбила.
+1
-1
0
Филология?
+7
-7
0
Ответ chespo
Зачем, интересно, эти постоянные обзвоны по поводу школы Загитовой, которая еще только строится, некоторые все не никак не успокоятся из-за этого )) А еще сегодня 6 лет великолепного олимпийского проката Алины КП Черный Лебедь, одна из лучших коротких программ в ФК, это, действительно, соединения спорта и искусства, и как результат, рекордные баллы, которые на ОИ в дальнейшем так никто и не превзошел.
Кому то очень завидно.
+9
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0
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