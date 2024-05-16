Татьяна Мишина: «Лутфуллин делал попытки четверного акселя и пятерного сальхова без удочки. Выезда не было, но попытки были приличными»

Фигурист Глеб Лутфуллин пытался исполнить четверной аксель и пятерной сальхов.

Об этом рассказала тренер Татьяна Мишина.

– Кто в вашей группе может сделать четверной аксель?

– Глеб Лутфуллин делал попытки четверного акселя, пятерного сальхова без удочки. У него высокий четверной сальхов. Выезда не было, но попытки были приличными. Все ребята с желаниями, амбициями. У всех есть мысли, ведь есть примеры Малинина, Дикиджи. Все понимают, что это возможно. Сейчас многие будут пытаться, – заявила Мишина.

В прошедшем сезоне 20-летний Лутфуллин взял бронзу на этапе Гран‑при России в Казани. Также он занял 12-е место на чемпионате страны и седьмое на Спартакиаде.