Татьяна Мишина: «Лутфуллин делал попытки четверного акселя и пятерного сальхова без удочки. Выезда не было, но попытки были приличными»

Теги сборная России сборная США мужское катание Татьяна Мишина Глеб Лутфуллин Илья Малинин Владислав Дикиджи Фигурное катание

Фигурист Глеб Лутфуллин пытался исполнить четверной аксель и пятерной сальхов.

Об этом рассказала тренер Татьяна Мишина.

– Кто в вашей группе может сделать четверной аксель?

Глеб Лутфуллин делал попытки четверного акселя, пятерного сальхова без удочки. У него высокий четверной сальхов. Выезда не было, но попытки были приличными. Все ребята с желаниями, амбициями. У всех есть мысли, ведь есть примеры Малинина, Дикиджи. Все понимают, что это возможно. Сейчас многие будут пытаться, – заявила Мишина.

В прошедшем сезоне 20-летний Лутфуллин взял бронзу на этапе Гран‑при России в Казани. Также он занял 12-е место на чемпионате страны и седьмое на Спартакиаде.

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ему бы его проверенный контент сначала стабильно выкатывать..
+11
0
+11
Глебу бы сначала стабильно своё катать.. чем замахиваться на такие элементы
+14
-3
+11
Когда выезда нет, то можно травмироваться перед началом сезона. Это сейчас надо?
+10
-1
+9
Ну попытку 4А с недокрутом в полоборота мы видели.Значит на сальхове ещё больший недокрут
+9
0
+9
Ну и зачем это Глебу? Пусть бы свой котент испонял стабильно чисто. Ни кваксель, ни пятирной на Российских стартах не нужен. А вот стабильности Глебу не хватает.
+6
-1
+5
Не сломали бы Глеба, как Лазукина...они телосложением похожи, оба изящные.
+3
0
+3
Давайте теперь всю группу переломаем на том, что на стартах не пригодится.
+12
-10
+2
Я честно скажу, что не верю в группу Мишина, как первооткрывателей в техническом плане. Уже во всех группах даже не самых именитых девочки начинают прыгать ультраси. У Мишиных тройные не докручивают. Сейчас тут вспомнят про Туктамышеву, но Лиза одна, а если она одна, то это скорее исключение, чем рабочая методика Мишина.

Мне кажется, что они просто пытаются успеть за очередным уходящим от них техническим скачком. Женскую революцию этот штаб проморгал. Теперь парни шагают вперед, но в этом штабе нет понимания того как именно это нужно делать и они просто ставят эксперименты.

Одно непонятно: зачем об этом сообщать в СМИ? Если Семененко и Лутфуллин сделают хотя бы на тренировках - круто, гордитесь, выкладывайте, но выездов пока нет, а травмы есть и зачем об этом говорить на всю округу?
+3
-2
+1
Многим хочется стать третьим удачно исполнившим 4А и первым пятерной. Если не с результатами и титулами войти в историю ФК, то с исполнением таких прыжков ультра-си.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий