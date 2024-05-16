Татьяна Мишина: «Лутфуллин делал попытки четверного акселя и пятерного сальхова без удочки. Выезда не было, но попытки были приличными»
Фигурист Глеб Лутфуллин пытался исполнить четверной аксель и пятерной сальхов.
Об этом рассказала тренер Татьяна Мишина.
– Кто в вашей группе может сделать четверной аксель?
– Глеб Лутфуллин делал попытки четверного акселя, пятерного сальхова без удочки. У него высокий четверной сальхов. Выезда не было, но попытки были приличными. Все ребята с желаниями, амбициями. У всех есть мысли, ведь есть примеры Малинина, Дикиджи. Все понимают, что это возможно. Сейчас многие будут пытаться, – заявила Мишина.
В прошедшем сезоне 20-летний Лутфуллин взял бронзу на этапе Гран‑при России в Казани. Также он занял 12-е место на чемпионате страны и седьмое на Спартакиаде.
Мне кажется, что они просто пытаются успеть за очередным уходящим от них техническим скачком. Женскую революцию этот штаб проморгал. Теперь парни шагают вперед, но в этом штабе нет понимания того как именно это нужно делать и они просто ставят эксперименты.
Одно непонятно: зачем об этом сообщать в СМИ? Если Семененко и Лутфуллин сделают хотя бы на тренировках - круто, гордитесь, выкладывайте, но выездов пока нет, а травмы есть и зачем об этом говорить на всю округу?