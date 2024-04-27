Татьяна Мишина: «Семененко уже приступил к тренировкам. Пока не в полную силу, постепенно набирает форму»

Теги сборная России Алексей Мишин мужское катание Евгений Семененко Фигурное катание

Евгений Семененко вернулся к тренировкам после травмы голеностопа.

Об этом сообщила тренер Татьяна Мишина.

«Женя уже приступил к тренировкам, сейчас он с Алексеем Николаевичем (Мишиным) в Италии на сборах. Пока не в полную силу, но приступил, постепенно набирает форму. После Италии, как приедет в Петербург, уже будет работать на 100% возможностей, – рассказала Мишина.

В минувшем сезоне Семененко победил на чемпионате России и Спартакиаде.

2 комментария
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Отличная новость, хорошо, что травма оказалась не серьезной.
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Мишин налаживает международные связи в Италии?
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