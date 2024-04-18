Алексей Мишин: «Семененко восстанавливается. О том, чтобы приступить к тренировкам, пока речи не идет»

Тренер Алексей Мишин ответил на вопрос о травме Евгения Семененко.

Ранее стало известно, что фигурист повредил правый голеностопный сустав при попытке исполнения четверного акселя на тренировке.

« восстанавливается. О том, чтобы приступить к тренировкам, пока речи не идет», – сказал .