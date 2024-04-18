Алексей Мишин: «Семененко восстанавливается. О том, чтобы приступить к тренировкам, пока речи не идет»
Тренер Алексей Мишин ответил на вопрос о травме Евгения Семененко.
Ранее стало известно, что фигурист повредил правый голеностопный сустав при попытке исполнения четверного акселя на тренировке.
«Семененко восстанавливается. О том, чтобы приступить к тренировкам, пока речи не идет», – сказал Мишин.
Торопиться некуда, Жене спокойно лечиться,полностью восстановиться, сдать сессию и отдохнуть.
Впрочем, может, Женя и был уверен, что готов.
Здоровья ему!
А всем спортсменам - разумного подхода к изучению четверного акселя.
Жене здоровья!
Татьяна Мишина рассказала Матч ТВ подробности о травме Евгения Семененко:
"Травма не такая серьезная, посмотрим, сроков восстановления пока нет. Ничего серьезного".
ФК очень травмоопасный вид спорта.
это точно не про контракт.
Не хочется думать о меркантильной подоплеке, но... вопросы есть.