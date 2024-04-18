Алексей Мишин: «Семененко восстанавливается. О том, чтобы приступить к тренировкам, пока речи не идет»

Теги сборная России Алексей Мишин травмы мужское катание Евгений Семененко Фигурное катание

Тренер Алексей Мишин ответил на вопрос о травме Евгения Семененко.

Ранее стало известно, что фигурист повредил правый голеностопный сустав при попытке исполнения четверного акселя на тренировке.

«Семененко восстанавливается. О том, чтобы приступить к тренировкам, пока речи не идет», – сказал Мишин.

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25 комментариев
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Вот вам и неделя срока
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Видимо травма оказалась серьезнее, чем виделось сначала.
Торопиться некуда, Жене спокойно лечиться,полностью восстановиться, сдать сессию и отдохнуть.
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Вот так бывает с голеностопом. Сначала может показаться ерундой, а потом уже и не до тренировок и даже выступлений в шоу. Жене конечно же восстановления, время есть, есть возможность поберечься до следующего сезона. Всё бывает, и у всех.
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Этой попыткой прыгнуть 4А, Женя лишил себя возможности участвовать в ледовых шоу и хорошо пополнить свой бюджет. А самое главное, что травмировался и теперь предстоит лечение и реабилитация. Успешного лечения и восстановления и удачно сдать летнюю сессию.
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Здоровья Жене и скорейшего восстановления!
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Всё же мне ближе подход Петра - прыгну, когда буду готов.
Впрочем, может, Женя и был уверен, что готов.
Здоровья ему!
А всем спортсменам - разумного подхода к изучению четверного акселя.
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Ответ Тайга86
Вот так бывает с голеностопом. Сначала может показаться ерундой, а потом уже и не до тренировок и даже выступлений в шоу. Жене конечно же восстановления, время есть, есть возможность поберечься до следующего сезона. Всё бывает, и у всех.
О, да. Голеностоп - это не ерунда. У самой с детства проблемы. Конечно, можно выиграть соревнования на травмированном голеностопе, был опыт. Но потом несколько месяцев дает о себе знать даже простое растяжение.
Жене здоровья!
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Да уже сезон закончен. Пусть Евгений восстанавливается, занимается учёбой и отдыхает.
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Ответ Olga.t
К чему была запущена информация о том, что Евгений выступит в шоу Тутберидзе в Москве 12 апреля?? Не хочется думать о меркантильной подоплеке, но... вопросы есть.
Информация достоверная, но желания Жени не совпали с его возможностями. Был в Мегаспорте, но выступить не смог, травма обострилась после тренировки.
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Жене скорого выздоровления!
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Ответ Olga.t
https://www.sports.ru/figure-skating/1115989380-semenenko-vystupit-v-shou-eteri-tutberidze-v-moskve.html
Все вопросы к Хоренкову, это написавшему и к организаторам, на которых он ссылается.
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Ответ Denis Travin
... вряд ли увидим Семененко в следующем сезоне.
Почему? Он решил сменить спортивное гражданство или что-то подобное 😃😃😃

Татьяна Мишина рассказала Матч ТВ подробности о травме Евгения Семененко:
"Травма не такая серьезная, посмотрим, сроков восстановления пока нет. Ничего серьезного".
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Ответ Olga.t
К чему была запущена информация о том, что Евгений выступит в шоу Тутберидзе в Москве 12 апреля?? Не хочется думать о меркантильной подоплеке, но... вопросы есть.
Кем была запущена? Ни Мишины, ни сам Евгений про шоу ничего не говорили.
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Ответ Док Аксель
Этой попыткой прыгнуть 4А, Женя лишил себя возможности участвовать в ледовых шоу и хорошо пополнить свой бюджет. А самое главное, что травмировался и теперь предстоит лечение и реабилитация. Успешного лечения и восстановления и удачно сдать летнюю сессию.
он и не был заявлен в шоу, кроме тех двух, что пропустил из-за травмы - очевидно учёба для него сейчас в приоритете. За его бюджет переживать не стоит: кроме того, что Женя лидер сезона по призовым https://www.championat.com/figureskating/news-5466760-semenenko-zarabotal-bolshe-vseh-prizovyh-za-sezon-sredi-rossijskih-figuristov.html он ещё и "хорошо пополнил" его уже в декабре-январе, выступая все каникулы в "Русалочке" и "Снегурочке".
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Евгению правильного лечения и скорейшей реабилитации .Здоровья, здоровья и здоровья !
ФК очень травмоопасный вид спорта.
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Ответ Denis Travin
... вряд ли увидим Семененко в следующем сезоне.
Не дождётесь! ✊
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Ответ Док Аксель
Деньги лишними не бывают как и здоровье. Выбор профессии определяет его приоритет. Летняя сессия на третьем курсе самая сложная за весь период обучения в медвузе. К ней надо готовиться усердно, чтобы успешно сдать.
и похоже, он заранее позаботился об этом, покатавшись в шоу на зимних каникулах, чтобы весной сосредоточиться на учёбе.
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Ответ annabe
он и не был заявлен в шоу, кроме тех двух, что пропустил из-за травмы - очевидно учёба для него сейчас в приоритете. За его бюджет переживать не стоит: кроме того, что Женя лидер сезона по призовым https://www.championat.com/figureskating/news-5466760-semenenko-zarabotal-bolshe-vseh-prizovyh-za-sezon-sredi-rossijskih-figuristov.html он ещё и "хорошо пополнил" его уже в декабре-январе, выступая все каникулы в "Русалочке" и "Снегурочке".
Деньги лишними не бывают как и здоровье. Выбор профессии определяет его приоритет. Летняя сессия на третьем курсе самая сложная за весь период обучения в медвузе. К ней надо готовиться усердно, чтобы успешно сдать.
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Ответ Helbel
Информация достоверная, но желания Жени не совпали с его возможностями. Был в Мегаспорте, но выступить не смог, травма обострилась после тренировки.
Сомнительно, что если бы не контракт с Тутберидзе, то он бы пожелал усугубить свежую травму.
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Ответ Katerina Sunny
Сомнительно, что если бы не контракт с Тутберидзе, то он бы пожелал усугубить свежую травму.
это же "Семененко-не снимайте с меня коньки". Именно эту фразу он повторял, когда приходил в сознание после удара головой о лёд в апреле 22-го - тогда он несколько раз попытался встать и продолжить выступление https://rsport.ria.ru/20220417/semenenko-1783975428.html
это точно не про контракт.
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К чему была запущена информация о том, что Евгений выступит в шоу Тутберидзе в Москве 12 апреля??
Не хочется думать о меркантильной подоплеке, но... вопросы есть.
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