Егор Мурашов: «Понятно, что сейчас тенденции сосредоточены на прыжках, но все-таки хочется увидеть именно программу»

Российский фигурист Егор Мурашов рассказал о работе хореографом.

— Где ты ищешь вдохновение?

— Меня вдохновил стать хореографом Никита Михайлов. Это человек, который очень многое внес в мою жизнь в фигурном катании, и ему я за это хочу сказать огромное спасибо, потому что он развил во мне эту нотку творчества.

А идеи… Я просто живу свою жизнь, со мной случаются разные ситуации — и хорошие, и плохие, это все-таки жизнь, все бывает. И, наверное, что-то из жизни, что-то из головы, что-то из кино, что-то из литературы. Папа тоже играет огромную роль в моей жизни — он очень творческий человек. Глядя на него, я понимаю, что во мне это есть. Спасибо ему, что он в меня по сей день верит, я надеюсь, он будет мной гордиться, когда ребята будут показывать мои программы.

— Наверняка тебе как молодому хореографу хочется привнести что-то новое в фигурное катание. Есть ли какие-то тенденции, которые ты бы хотел развить?

— Безусловно, есть. Однако если мы говорим о профессиональном фигурном катании, то, наверное, я хочу, чтобы фигурное катание оставалось фигурным катанием. Понятно, что сейчас тенденции сосредоточены на прыжках, все ребята рано начинают прыгать четверные, но все-таки хочется увидеть именно программу.

С катанием, с эмоциями, с игрой лицом, чтобы то, что ты проживаешь внутри, прочувствовали зрители, судьи. Чтобы они не просто оценивали прыжки на плюсы и минусы, а оценили всю программу и она их действительно тронула. Чтобы люди поняли, что чувствует человек, катая программу, и какие эмоции он хочет передать.

— Сейчас хотят изменить правила, сделать меньше прыжков. Как ты думаешь, это поспособствует тому, чтобы увеличилась ценность хореографии?

— Возможно, однако это все индивидуально и зависит от спортсмена. Понятно, что с красивой программой, но без прыжков, хороших мест и баллов не будет, все должно быть в гармонии. Если прыжков станет меньше…

Когда было восемь прыжковых элементов в произвольной программе, было много фигуристов, которые красиво катались, рассказывали какую-то историю, совмещая это с прыжками и вращениями. Как, например, Флоран Амодио — для меня это, конечно, очень крутой фигурист. Наверное, он бы сейчас мог спокойно соревноваться с нынешними ребятами, — сказал Мурашов.