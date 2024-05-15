Инна Гончаренко: «Работа Пановой прекрасна каким-то высочайшим уровнем. Ее программы – это произведения искусства, шедевры»

Теги Илья Авербух сборная России Ше-Линн Бурн Никита Михайлов Елена Радионова Инна Гончаренко Елена Масленникова Светлана Панова Дмитрий Михайлов Фигурное катание

Инна Гончаренко рассказала, кто из российских тренеров и хореографов ей интересен.

– Кто из тренеров, работающих сейчас на уровне сборной команды, наиболее интересен лично вам?

Светлана Панова. Которая на протяжении многих лет пытается, в условиях сложившейся монополии, как мы с вами это назвали, сохранить свои лицо и стиль. Мне очень нравится то, что она делает со своими спортсменками. Несмотря на то, что это не всегда оценивается, работа Пановой прекрасна каким-то высочайшим уровнем. Ее программы – это реально произведения искусства, шедевры.

И то, что в этом сезоне их стали лучше оценивать, говорит о том, что эту массивную стену Светлана все-таки начинает пробивать. Мне кажется, такое не может не нравиться. Это четкий стиль, очень интересный своей интерпретацией. Понятно, что мы всегда ждем, что кто-то выйдет и сделает ультра-си, это адреналин, это захватывает, но фигурное катание, считаю, должно оставаться фигурным катанием.

– А любимого хореографа назовете?

– С этим в фигурном катании всегда была некая проблема, потому что не всякую хореографию можно перенести на лед. Это такой специфический фактор нашего вида спорта. Мне очень нравится, как работает Илья Авербух, хотя не знаю, можно ли его назвать хореографом в общепринятом понимании этого слова.

Для меня работа Ильи – это какой-то запредельный уровень восприятия музыки, темы. Когда Илья работал с Леной Радионовой, с Максимом Ковтуном, я всегда очень переживала, смогут ли мои спортсмены соответствовать тому, что он хочет выразить. Это было потрясающе.

– Очень хорошо вас понимаю. Когда сама прочитала, что Авербух собирается ставить программу Петру Гуменнику, поймала себя на мысли, что хочу это увидеть.

– Это действительно интересно. Помню, не уставала удивляться количеству идей Елены Масленниковой и насколько быстро она способна воплотить их в постановках. Наверное, недаром Масленникова и Авербух столько лет работают вместе. Очень продуктивен, кстати, Никита Михайлов, которого я знала еще спортсменом, интересные постановки делает Дима Михайлов, мой ученик. Ребята имеют свой почерк, не пытаются никого копировать.

Но здесь проблема еще и в том, что тренер должен иметь возможность взять сильного хореографа. Поставленную программу в идеале надо поддерживать в течение всего сезона. Чтобы не уходила идея постановки, стиль. Человеческая психика очень подвижна, поэтому, когда на тренировках начинается гонка за прыжковыми элементами, зачастую многое уходит из программ, теряется.

А вот когда у фигуриста есть возможность регулярно работать с постановщиком, тогда мы видим шедевры. Радионова в свое время ездила в Канаду ставить программу у Ше-Линн Бурн, вернулась в диком воодушевлении. Никогда раньше, говорит, такого не видела. Потому что каждый пальчик, каждый такт, поворот головы, вплоть до взгляда, ставится очень скрупулезно, до мельчайших деталей. Представляете, насколько это сложно, сохранить такую программу в сезоне со всеми прыжками? – сказала Гончаренко.

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11 комментариев
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Началось.. все хороши, кроме Хрустальных.. а то, что все они этот самый Хрустальный сейчас и копируют, это так, мелочи)
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I agree, Svetlana Panova’s skaters have beautiful unique choreography and very good skating skills.
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Очень, очень старалась не назвать Глейха случайно)
Авер поставит Пете что-то круче ПП этого года? Пфф. Авер давно исписался. Будет очередная халтура, либо копипаст ДГ.
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Спелись 😅
+3
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Причём здесь Хрустальный, Глейх и тд??? Её спросили про любимых тренеров и хореографов - она ответила. Она что, не имеет права на личное мнение? Интервью с Гончаренко, а не с комментаторами спортса!
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Гончаренко на уровне Войцеховской рассуждает. Но у Вайц другая специализация и профиль, ей простительно. А тут столько лет в ФК, но насколько далека от профессионализма и близка к персонажам басни Крылова.
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Ответ Oleandra
Началось.. все хороши, кроме Хрустальных.. а то, что все они этот самый Хрустальный сейчас и копируют, это так, мелочи)
Хорошо, хоть Косторная спаслась)
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Ответ На Пекин
Хорошо, хоть Косторная спаслась)
эта же Косторная взяла и хрустального Ангела присвоила..
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Ответ Oleandra
Началось.. все хороши, кроме Хрустальных.. а то, что все они этот самый Хрустальный сейчас и копируют, это так, мелочи)
Так сам Глейх всегда копировал Авера без зазрения совести.
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Ответ Anneta28
Так сам Глейх всегда копировал Авера без зазрения совести.
не знаю, что копировал Глейх у Авера, а вот у Авера копипаст Глейха очень заметен.
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