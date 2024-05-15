Инна Гончаренко: «Работа Пановой прекрасна каким-то высочайшим уровнем. Ее программы – это произведения искусства, шедевры»

Инна Гончаренко рассказала, кто из российских тренеров и хореографов ей интересен.

– Кто из тренеров, работающих сейчас на уровне сборной команды, наиболее интересен лично вам?

– . Которая на протяжении многих лет пытается, в условиях сложившейся монополии, как мы с вами это назвали, сохранить свои лицо и стиль. Мне очень нравится то, что она делает со своими спортсменками. Несмотря на то, что это не всегда оценивается, работа Пановой прекрасна каким-то высочайшим уровнем. Ее программы – это реально произведения искусства, шедевры.

И то, что в этом сезоне их стали лучше оценивать, говорит о том, что эту массивную стену Светлана все-таки начинает пробивать. Мне кажется, такое не может не нравиться. Это четкий стиль, очень интересный своей интерпретацией. Понятно, что мы всегда ждем, что кто-то выйдет и сделает ультра-си, это адреналин, это захватывает, но фигурное катание, считаю, должно оставаться фигурным катанием.

– А любимого хореографа назовете?

– С этим в фигурном катании всегда была некая проблема, потому что не всякую хореографию можно перенести на лед. Это такой специфический фактор нашего вида спорта. Мне очень нравится, как работает , хотя не знаю, можно ли его назвать хореографом в общепринятом понимании этого слова.

Для меня работа Ильи – это какой-то запредельный уровень восприятия музыки, темы. Когда Илья работал с Леной Радионовой, с Максимом Ковтуном, я всегда очень переживала, смогут ли мои спортсмены соответствовать тому, что он хочет выразить. Это было потрясающе.

– Очень хорошо вас понимаю. Когда сама прочитала, что Авербух собирается ставить программу Петру Гуменнику, поймала себя на мысли, что хочу это увидеть.

– Это действительно интересно. Помню, не уставала удивляться количеству идей и насколько быстро она способна воплотить их в постановках. Наверное, недаром Масленникова и Авербух столько лет работают вместе. Очень продуктивен, кстати, , которого я знала еще спортсменом, интересные постановки делает Дима Михайлов, мой ученик. Ребята имеют свой почерк, не пытаются никого копировать.

Но здесь проблема еще и в том, что тренер должен иметь возможность взять сильного хореографа. Поставленную программу в идеале надо поддерживать в течение всего сезона. Чтобы не уходила идея постановки, стиль. Человеческая психика очень подвижна, поэтому, когда на тренировках начинается гонка за прыжковыми элементами, зачастую многое уходит из программ, теряется.

А вот когда у фигуриста есть возможность регулярно работать с постановщиком, тогда мы видим шедевры. Радионова в свое время ездила в Канаду ставить программу у Ше-Линн Бурн, вернулась в диком воодушевлении. Никогда раньше, говорит, такого не видела. Потому что каждый пальчик, каждый такт, поворот головы, вплоть до взгляда, ставится очень скрупулезно, до мельчайших деталей. Представляете, насколько это сложно, сохранить такую программу в сезоне со всеми прыжками? – сказала .