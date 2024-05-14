Мурашов о новой произвольной Савосина: «Роман будет катать под музыку Рахманинова. Для него программа будет очень удобной и комфортной»

Теги сборная России мужское катание Егор Мурашов Роман Савосин Марк Лукин Андрей Анисимов Фигурное катание

Стала известна музыка для новой произвольной программы Романа Савосина.

Программу поставил Егор Мурашов.

– Программу поставили достаточно быстро, Роман будет катать под музыку Рахманинова. Под классическую музыку мне становится чуть тяжелее, когда сам катался, классические движения сложно было делать.

Роману она очень подошла, человек безумно красиво стал кататься, он сильно прибавил за прошлый год. Перед возвращением видел, как он тренировался и готовился. Могу сказать, что он очень вырос как спортсмен. Для него программа будет очень удобной и комфортной.

Сейчас он будет отрабатывать программу с тренерским штабом и хореографом, который находится всегда на льду. По возможности я буду приходить и смотреть, возможно, что‑то добавлять, чистить.

– С кем еще уже успели поработать?

– Много появилось ребят, например, Марк Лукин. Уже поставил ему новую короткую, будем ставить произвольную, сейчас ищем музыку. С Андреем Анисимовым занимаемся постановкой программы, – сказал Мурашов.

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4 комментария
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Оооочень любопытно посмотреть.
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Прекрасная новость! Волшебник Роман и волшебная музыка! Думаю будет программа восторг!
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Ну да, другой же музыки нет. Если ты не Патрик Чан или Джеффри Баттл, даже и не стоит пробовать.
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У Романа в прошлом сезоне был впечатляющий прогресс и в презентации, компонентности программы, и в технике.
Очень интересно увидеть его под классическую музыку, как раскроет образ, как покажет технику.
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