Мурашов о новой произвольной Савосина: «Роман будет катать под музыку Рахманинова. Для него программа будет очень удобной и комфортной»

Стала известна музыка для новой произвольной программы Романа Савосина.

Программу поставил .

– Программу поставили достаточно быстро, будет катать под музыку Рахманинова. Под классическую музыку мне становится чуть тяжелее, когда сам катался, классические движения сложно было делать.

Роману она очень подошла, человек безумно красиво стал кататься, он сильно прибавил за прошлый год. Перед возвращением видел, как он тренировался и готовился. Могу сказать, что он очень вырос как спортсмен. Для него программа будет очень удобной и комфортной.

Сейчас он будет отрабатывать программу с тренерским штабом и хореографом, который находится всегда на льду. По возможности я буду приходить и смотреть, возможно, что‑то добавлять, чистить.

– С кем еще уже успели поработать?

– Много появилось ребят, например, . Уже поставил ему новую короткую, будем ставить произвольную, сейчас ищем музыку. С Андреем занимаемся постановкой программы, – сказал Мурашов.