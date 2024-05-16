Егор Мурашов: «Если вы хотите посмотреть что-то новое, то, чего не было в фигурном катании, обязательно посмотрите короткую Дикиджи»

Теги сборная России мужское катание Егор Мурашов Роман Савосин Владислав Дикиджи Андрей Анисимов Фигурное катание

Хореограф Егор Мурашов рассказал о постановке программы для Владислава Дикиджи.

— Я поставил сейчас три программы — Андрею Анисимову, Роману Савосину и Владиславу Дикиджи. Если вы хотите посмотреть что-то новое, то, чего не было в фигурном катании, обязательно посмотрите короткую Влада.

Если вы хотите посмотреть на красивое катание, четкие линии, красивую задумку и просто насладиться фигурным катанием, то это Роман Савосин.

А если вы хотите провести время с семьей и понять, как вы ей дорожите, то посмотрите произвольную программу Андрея Анисимова.

Они все очень красиво катаются, но у каждого будет своя интересная история, которую они покажут на льду. Я искренне верю, что ребята будут кататься в этом сезоне чисто и в полном объеме покажут программы, которые мы с ними поставили.

— Как тебе работа с Владом Дикиджи? Насколько он был включен в постановку программы?

— Изначально, когда Олег Станиславович (Татауров, тренер Дикиджи) предложил мне поставить программу, у меня уже была музыка в голове. Я скинул ее Владу, но он сказал, что пока не знает. А через пару часов написал, что уже второй час слушает эту музыку и она ему очень нравится. И я понял, что мы попали в точку.

Я приехал в Питер и, честно говоря, был приятно удивлен. Влад — очень ответственный человек в плане работы. Мы с ним сдружились, но на льду придерживались субординации хореограф — спортсмен. Он безумно талантливый человек, который будет миллион раз повторять одно и то же, пока у него не получится это сделать безупречно и в музыку. Он очень хорошо танцует, у него есть аудитория в соцсетях. Все движения, которые он делает, я постарался переложить на лед.

— В прошлом сезоне Влада многие критиковали за вторую оценку. Удалось ли вам поставить программу так, чтобы подчеркнуть его достоинства?

— Да, мы это пытались сделать, и я думаю, что у нас получилось. Через какое-то время я еще собираюсь приехать в Питер и посмотреть на программу, возможно, что-то доработать и подкорректировать, потому что летняя подготовка к сезону очень важна. Как спортсмены ее проведут, такие результаты и будут показаны в сезоне. Очень хочется, чтобы Влад все-таки показал на 100% эту программу, — сказал Мурашов. 

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
заинтриговал.. интересно, под какую композицию поставили Владу программу. И на Рому Савосина тоже всегда приятно посмотреть, ждём
+7
0
+7
Крайне интересно, будем с нетерпением ждать.
+2
0
+2
Ждём с нетерпением и надеемся увидеть с трибун! Влад должен вывести наше мужское одиночное на новый уровень! Роман Савосин - самый блистательный артист от фигурного катания, по Андрею Анисимову тоже успела соскучиться с осени, маловато его было в прошедшем сезоне, на главные старты, к сожалению, не отобрался.
+1
0
+1
Посмотрели уже, я думаю, все! Ну и где ... хореография?
0
0
0
Егор свою работу хорошо прорекламировал. Придёт время посмотрим на контрольных прокатах, а потом уже и на соревнованиях. Надеюсь, что слова не расходятся с реальностью и программы интересные, неожиданные и оригинальные.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий