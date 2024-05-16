Татьяна Тарасова: «Жубер может обратиться ко мне с любой просьбой. Я с удовольствием приеду во Францию и помогу его ученикам»

Теги Бриан Жубер Татьяна Тарасова сборная Франции мужское катание Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что готова помочь ученикам Бриана Жубера во Франции.

Чемпион мира 2007 года Жубер, который сейчас работает тренером, ранее поделился воспоминаниями о сотрудничестве с Тарасовой.

– Я только сегодня вспоминала Брайана. Он очень интересный молодой человек, с которым было легко работать. Брайан всегда отзывался на все мои просьбы, предложения. Я была его фанаткой.

– Брайан заявил, что не поддерживает с вами связь, потому что боится вас потревожить.

– Он всегда может ко мне обратиться с любой просьбой. Я с удовольствием к нему приеду во Францию и помогу его ученикам, если ему это нужно, – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

6 комментариев
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А как же Донецк, Луганск? И Навка с Плющенко что-то все откладывают свои шоу в этих регионах! Хотя гранты в позопрошлом году на это были выделены! Только в чьем же кармане сейчас эти гранты осели? Очень интересно ...
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Опять и снова во Францию. Никто по собственному желанию не хочет в Корейскую Демократическую. Только если погонят.
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Так вроде бы Жубер не просит помощи у ТАТ, куда она засобиралась?
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ТАТ не хочет Плющенко помочь?
Или не звали?
Или только болтология?
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Так тоже же тебя бабушка Таня то пустит 🤔🤔🤔
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