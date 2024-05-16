Татьяна Тарасова: «Жубер может обратиться ко мне с любой просьбой. Я с удовольствием приеду во Францию и помогу его ученикам»

Татьяна Тарасова заявила, что готова помочь ученикам Бриана Жубера во Франции.

Чемпион мира 2007 года Жубер, который сейчас работает тренером, ранее поделился воспоминаниями о сотрудничестве с Тарасовой.

– Я только сегодня вспоминала Брайана. Он очень интересный молодой человек, с которым было легко работать. Брайан всегда отзывался на все мои просьбы, предложения. Я была его фанаткой.

– Брайан заявил, что не поддерживает с вами связь, потому что боится вас потревожить.

– Он всегда может ко мне обратиться с любой просьбой. Я с удовольствием к нему приеду во Францию и помогу его ученикам, если ему это нужно, – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.