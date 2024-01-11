Дмитрий Алиев: «Благодарю Рудковскую и Плющенко за то, что создали такую красоту и такой невероятный масштаб ледовых шоу»

Дмитрий Алиев поблагодарил Плющенко и Рудковскую за организацию ледовых шоу.

Фигурист выступал в шоу «Снегурочка» и «Русалочка».

«Благодарю Яну Рудковскую и за то, что создали такую красоту и такой невероятный масштаб ледовых шоу! Низкий поклон.

Это были интересные и насыщенные дни! Приятно видеть зрителя, который смотрит на это все с горящими глазами! 🔥❤️ До новых встреч», – написал чемпион Европы 2020 года.