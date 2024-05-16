Евгений Плющенко: «Россия и Беларусь – самые братские народы. Надо делать совместные соревнования»

Теги Евгений Плющенко сборная России сборная Беларуси Фигурное катание

Евгений Плющенко призвал проводить совместные соревнования с Беларусью.

Об этом двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию высказался во время мастер-класса в Минске.

«Надо объединяться [с Беларусью] и делать совместные соревнования. Я за это. Мне кажется, должны пойти вперед и объединиться. Россия и Беларусь – самые братские народы, единые.

Да, тяжелое очень время, должны его преодолеть. Мы должны пройти этот очень сложный путь, этап. Я хотел бы сделать на следующий сезон турниры на моих аренах, мы это уже обсуждали. Оно, может, и частное будет. А может, и государство тоже будет. Может, и клубное будет.

Мы посмотрим. Но такая моя идея есть. И мы на следующий сезон хотим сделать большие соревнования, чтобы и российские спортсмены, и белорусские спортсмены выступили совместно», – сказал Плющенко.

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15 комментариев
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А спортсмены с КНДР , Гвинея-Бисау и других дружественных стран, разве не обидятся, что их не пригласили, Евгений? Нехорошо получится, давайте уж все вместе, взявшись за руки, тем более в такое трудное время и пойдём вместе к светлому будущему!!!✊
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Конченный, ты у белорусов про братство спроси, а не языком своим мели что попало. Чучело
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"Мои арены", "моя идея"... что же ты в такое трудное время клянчишь более 93 млн на свои сказки, помоги стране, заодно и братскому народу Белоруссии, патриот.
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назвался брадом - полезай в кузовок!(с)
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Варвара Кисель не даст соврать 😉 отличная у неё практика у брата Евгения Викторовича получилась 👍🏼 на два года дисквы
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помню раньше все были разговоры про объединение российских и украинских чемпионатов, и та же песня про братские народы. Братские народы там ровно до тех пор, пока Лукаш шестерит у Кремля.
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Так надо тогда министра спорта именно союзного государства и желательно с фамилией, созвучной президенту Р.Б, чтобы батьку порадовать;))
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Гениально!
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Два сезона белорусы лимитировано вне конкурса на соревнованиях по ФК.
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Это что брат против брата что ли? Не по христиански.
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Был братский югославский народ, но случился фашист Тито, был братский китайский народ, но случился фашист Мао( Дальше продолжать?
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Один братский народ уже не знает, как отмахнуться от своего ’брата’, который лезет со своей любовью) Так, со временем и про белорусов многое узнаем, что это выдуманный народ и вообще это все Россия.
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