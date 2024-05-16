Евгений Плющенко: «Россия и Беларусь – самые братские народы. Надо делать совместные соревнования»

Евгений Плющенко призвал проводить совместные соревнования с Беларусью.

Об этом двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию высказался во время мастер-класса в Минске.

«Надо объединяться [с Беларусью] и делать совместные соревнования. Я за это. Мне кажется, должны пойти вперед и объединиться. Россия и Беларусь – самые братские народы, единые.

Да, тяжелое очень время, должны его преодолеть. Мы должны пройти этот очень сложный путь, этап. Я хотел бы сделать на следующий сезон турниры на моих аренах, мы это уже обсуждали. Оно, может, и частное будет. А может, и государство тоже будет. Может, и клубное будет.

Мы посмотрим. Но такая моя идея есть. И мы на следующий сезон хотим сделать большие соревнования, чтобы и российские спортсмены, и белорусские спортсмены выступили совместно», – сказал Плющенко.