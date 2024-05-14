Илья Авербух: «Раньше мы не перекармливали города шоу. Сейчас сначала приехал Авербух, потом Тутберидзе, Плющенко, Навка»

Теги Евгений Плющенко Татьяна Навка Илья Авербух сборная России Этери Тутберидзе ледовые шоу Фигурное катание

Илья Авербух рассказал, в чем проблема ледовых шоу в России.

– У Жени Плющенко есть прима – Саша Трусова.

– Да, и они с Яной молодцы, это хоть какой-то эксклюзив, правильный путь. Должна быть идентификация. Это мотивация зрителя прийти.

А в итоге [если этого нет] это разрушает общий рынок. Потому что когда каждую неделю ледовое шоу, то ты спокойно говоришь: ладно, сегодня не схожу, схожу завтра, а там я ее уже видел, там ее видел… Теряется история.

Раньше мы один раз приезжали в город, не перекармливали города. Сейчас сначала приехал Авербух, потом Тутберидзе, потом Плющенко, потом Таня. Сколько один город может выдержать ледовых шоу? И потом мы говорим: че-то люди перестали ходить…

– Даже по аплодисментам слышно, что встречают по-разному.

– А с другой стороны – как остановиться? Все хотят. Мы между собой когда-то пытались проводить переговоры: давай решим, что в этот город тогда…

С Таней у нас хорошие отношения, где-то договариваемся – и все равно у нас происходят пересечения. Но мы стараемся: давай хотя бы три месяца туда не будем ездить. Или я говорю: дай мне хотя бы график, я выставлю свой от твоего, иначе просто невозможно тыркаться в один и тот же бедный дворец с одними и теми же людьми.

Можно приехать с разными шоу. Но когда ты приезжаешь с одними и теми же участниками, просто они сегодня с этой шапкой, завтра с этой, а еще и катают одни и те же номера…

С точки зрения развития жанра именно это меня когда-то толкнуло на создание спектакля – там есть моя идентичность, я не так зависим исключительно от участников. Все-таки я что-то сделал: декорации придумал, костюмы разработал, световую партитуру разработал, хореографию поставил, – сказал Авербух в ютуб-шоу Евгении Медведевой «БеС Комментариев».

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7 комментариев
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Не так давно Илья Авербух приезжал в наш город с шоу, и я решила не ходить, т. к. год назад он уже был у нас примерно с таким же составом. Но при этом я понимаю, что если бы он приехал со спектаклем "Анна Каренина", я бы не раздумывая купила билет, хотя уже была на этом спектакле. Когда шоу становится много, начинаешь расставлять приоритеты: чëс - не стоит терять время и деньги, спектакль на льду - стоит посмотреть и даже пересмотреть, если будет возможность.
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"А с другой стороны – как остановиться? Все хотят."
Эти трое хапуг так хотят пилить бюджет, что уже не могут остановиться.
И многие фигуристы целью жизни видят приглашение в шоу. Чен хочет в мед институт, а наши к Яне водорослями до пенсии катать.
Главное, чтобы это все не затухло лет через 5-10, как было в Америках. А то эти трое останутся с миллионами, а фигуристы - пороге взрослой жизни в 25-30 годов, ничего, кроме ФК, не умеючи и без заработка.
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Окучивать города все хотят, и невозможно остановиться. Мысль ясна((.
Сложно договориться четверым между собой?! Высокие отношения ))
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Надо сделать ледовые шоу олимпийским видом спорта и тогда бы мы заняли все призовые места… ну если бы нас допустили конечно)
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Ответ Lennuci
"А с другой стороны – как остановиться? Все хотят." Эти трое хапуг так хотят пилить бюджет, что уже не могут остановиться. И многие фигуристы целью жизни видят приглашение в шоу. Чен хочет в мед институт, а наши к Яне водорослями до пенсии катать. Главное, чтобы это все не затухло лет через 5-10, как было в Америках. А то эти трое останутся с миллионами, а фигуристы - пороге взрослой жизни в 25-30 годов, ничего, кроме ФК, не умеючи и без заработка.
Это всё равно заткхнет рано или поздно. Сейчас ещё на руку играет изоляция.
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Больше нравятся спектакли на льду, когда новые красивые программы у любимых фигуристов тоже готова купить билеты на шоу
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