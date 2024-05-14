Илья Авербух: «Раньше мы не перекармливали города шоу. Сейчас сначала приехал Авербух, потом Тутберидзе, Плющенко, Навка»
Илья Авербух рассказал, в чем проблема ледовых шоу в России.
– У Жени Плющенко есть прима – Саша Трусова.
– Да, и они с Яной молодцы, это хоть какой-то эксклюзив, правильный путь. Должна быть идентификация. Это мотивация зрителя прийти.
А в итоге [если этого нет] это разрушает общий рынок. Потому что когда каждую неделю ледовое шоу, то ты спокойно говоришь: ладно, сегодня не схожу, схожу завтра, а там я ее уже видел, там ее видел… Теряется история.
Раньше мы один раз приезжали в город, не перекармливали города. Сейчас сначала приехал Авербух, потом Тутберидзе, потом Плющенко, потом Таня. Сколько один город может выдержать ледовых шоу? И потом мы говорим: че-то люди перестали ходить…
– Даже по аплодисментам слышно, что встречают по-разному.
– А с другой стороны – как остановиться? Все хотят. Мы между собой когда-то пытались проводить переговоры: давай решим, что в этот город тогда…
С Таней у нас хорошие отношения, где-то договариваемся – и все равно у нас происходят пересечения. Но мы стараемся: давай хотя бы три месяца туда не будем ездить. Или я говорю: дай мне хотя бы график, я выставлю свой от твоего, иначе просто невозможно тыркаться в один и тот же бедный дворец с одними и теми же людьми.
Можно приехать с разными шоу. Но когда ты приезжаешь с одними и теми же участниками, просто они сегодня с этой шапкой, завтра с этой, а еще и катают одни и те же номера…
С точки зрения развития жанра именно это меня когда-то толкнуло на создание спектакля – там есть моя идентичность, я не так зависим исключительно от участников. Все-таки я что-то сделал: декорации придумал, костюмы разработал, световую партитуру разработал, хореографию поставил, – сказал Авербух в ютуб-шоу Евгении Медведевой «БеС Комментариев».
Эти трое хапуг так хотят пилить бюджет, что уже не могут остановиться.
И многие фигуристы целью жизни видят приглашение в шоу. Чен хочет в мед институт, а наши к Яне водорослями до пенсии катать.
Главное, чтобы это все не затухло лет через 5-10, как было в Америках. А то эти трое останутся с миллионами, а фигуристы - пороге взрослой жизни в 25-30 годов, ничего, кроме ФК, не умеючи и без заработка.
Сложно договориться четверым между собой?! Высокие отношения ))