Илья Авербух: «Раньше мы не перекармливали города шоу. Сейчас сначала приехал Авербух, потом Тутберидзе, Плющенко, Навка»

Илья Авербух рассказал, в чем проблема ледовых шоу в России.

– У Жени Плющенко есть прима – Саша Трусова.

– Да, и они с Яной молодцы, это хоть какой-то эксклюзив, правильный путь. Должна быть идентификация. Это мотивация зрителя прийти.

А в итоге [если этого нет] это разрушает общий рынок. Потому что когда каждую неделю ледовое шоу, то ты спокойно говоришь: ладно, сегодня не схожу, схожу завтра, а там я ее уже видел, там ее видел… Теряется история.

Раньше мы один раз приезжали в город, не перекармливали города. Сейчас сначала приехал Авербух, потом , потом Плющенко, потом Таня. Сколько один город может выдержать ледовых шоу? И потом мы говорим: че-то люди перестали ходить…

– Даже по аплодисментам слышно, что встречают по-разному.

– А с другой стороны – как остановиться? Все хотят. Мы между собой когда-то пытались проводить переговоры: давай решим, что в этот город тогда…

С Таней у нас хорошие отношения, где-то договариваемся – и все равно у нас происходят пересечения. Но мы стараемся: давай хотя бы три месяца туда не будем ездить. Или я говорю: дай мне хотя бы график, я выставлю свой от твоего, иначе просто невозможно тыркаться в один и тот же бедный дворец с одними и теми же людьми.

Можно приехать с разными шоу. Но когда ты приезжаешь с одними и теми же участниками, просто они сегодня с этой шапкой, завтра с этой, а еще и катают одни и те же номера…

С точки зрения развития жанра именно это меня когда-то толкнуло на создание спектакля – там есть моя идентичность, я не так зависим исключительно от участников. Все-таки я что-то сделал: декорации придумал, костюмы разработал, световую партитуру разработал, хореографию поставил, – сказал в ютуб-шоу «БеС Комментариев».