Роман Савосин: «В одной из новых программ однозначно видели меня в таком стиле, одна – отчасти экспериментом будет»

Фигурист Роман Савосин рассказал о программах для нового сезона.

«Короткую программу поставил Николай Шелякин, спортсмен из нашей группы Алексея Александровича Четверухина, он уже работал с ребятами из нашей группы, мне было интересно с ним попробовать поработать.

Произвольную программу поставил Егор Мурашов, с Егором в прошлом году работали, поставили короткую программу, решили в этом году поставить произвольную. Обе программы готовы, обе программы мне понравились.

В одной из программ однозначно видели меня в таком стиле, одна – отчасти экспериментом будет. Даже тот стиль, в котором меня могли уже видеть, он будет немножко другой все равно.

Планирую ли изменения в контенте в следующем сезоне? Смотрим пока, готовимся, в процессе станет ясно», – сказал Савосин.