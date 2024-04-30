Роман Савосин: «В одной из новых программ однозначно видели меня в таком стиле, одна – отчасти экспериментом будет»

Теги сборная России мужское катание Роман Савосин ТАСС Фигурное катание

Фигурист Роман Савосин рассказал о программах для нового сезона.

«Короткую программу поставил Николай Шелякин, спортсмен из нашей группы Алексея Александровича Четверухина, он уже работал с ребятами из нашей группы, мне было интересно с ним попробовать поработать.

Произвольную программу поставил Егор Мурашов, с Егором в прошлом году работали, поставили короткую программу, решили в этом году поставить произвольную. Обе программы готовы, обе программы мне понравились.

В одной из программ однозначно видели меня в таком стиле, одна – отчасти экспериментом будет. Даже тот стиль, в котором меня могли уже видеть, он будет немножко другой все равно.

Планирую ли изменения в контенте в следующем сезоне? Смотрим пока, готовимся, в процессе станет ясно», – сказал Савосин. 

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Надо же, так рано люди программы ставят. Ещё май не наступил. Ну здорово, если с начала сезона Рома уже будет в полной боевой готовности. Буду болеть!
+2
0
+2
Крайне интересно увидеть новые проги Романа. А Челентано я хочу видеть в шоу и показательных.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий