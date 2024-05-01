Егор Мурашов: «Хотел бы поставить показательный номер для Синициной и Кацалапова. У меня есть идея, я говорил Никите об этом»

Егор Мурашов рассказал о желании поставить номер Синициной и Кацалапову.

«Каждая постановка трудна и требует времени. Буду ставить [программы] еще , Александру Мельникову, Илье Молянову.

Я бы хотел поставить показательный номер для и . У меня есть идея, я говорил Никите об этом. Если будет возможность, я обязательно сделаю это», – сказал .