Егор Мурашов: «Хотел бы поставить показательный номер для Синициной и Кацалапова. У меня есть идея, я говорил Никите об этом»

Теги сборная России танцы на льду мужское катание Никита Кацалапов Виктория Синицина Егор Мурашов Марк Лукин Илья Молянов Александр Мельников Фигурное катание

Егор Мурашов рассказал о желании поставить номер Синициной и Кацалапову.

«Каждая постановка трудна и требует времени. Буду ставить [программы] еще Марку Лукину, Александру Мельникову, Илье Молянову.

Я бы хотел поставить показательный номер для Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. У меня есть идея, я говорил Никите об этом. Если будет возможность, я обязательно сделаю это», – сказал Мурашов.

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