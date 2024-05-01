Егор Мурашов: «Хотел бы поставить показательный номер для Синициной и Кацалапова. У меня есть идея, я говорил Никите об этом»
Егор Мурашов рассказал о желании поставить номер Синициной и Кацалапову.
«Каждая постановка трудна и требует времени. Буду ставить [программы] еще Марку Лукину, Александру Мельникову, Илье Молянову.
Я бы хотел поставить показательный номер для Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. У меня есть идея, я говорил Никите об этом. Если будет возможность, я обязательно сделаю это», – сказал Мурашов.