Андрей Ежлов: «Я рад, что сальто могут разрешить. Не настолько это травмоопасный элемент, не травмоопаснее четверных»

Теги сборная России танцы на льду Софья Шевченко ТАСС Андрей Ежлов Фигурное катание

Андрей Ежлов оценил инициативу ISU разрешить саль в фигурном катании.

Фигурист, выступающий в танцах на льду с Софьей Шевченко, неоднократно исполнял сальто после выступления на соревнованиях. 

«Я рад, что сальто могут разрешить. Не настолько это травмоопасный элемент, не травмоопаснее четверных.

Теперь это можно будет делать легально. Также с помощью сальто можно делать различные крутые заходы в поддержки и не только, это не будет запрещенным элементом», – сказал Ежлов. 

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Крутые заходы в поддержки? Так можно не только самому травмироваться, но и партнёршу травмировать.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий