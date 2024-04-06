Андрей Ежлов: «Я рад, что сальто могут разрешить. Не настолько это травмоопасный элемент, не травмоопаснее четверных»

Андрей Ежлов оценил инициативу ISU разрешить саль в фигурном катании.

Фигурист, выступающий в танцах на льду с Софьей Шевченко, неоднократно исполнял сальто после выступления на соревнованиях.

«Я рад, что сальто могут разрешить. Не настолько это травмоопасный элемент, не травмоопаснее четверных.

Теперь это можно будет делать легально. Также с помощью сальто можно делать различные крутые заходы в поддержки и не только, это не будет запрещенным элементом», – сказал Ежлов.