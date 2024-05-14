Ирина Слуцкая подала документы для участия в голосовании «Единой России» перед выборами в Мосгордуму

Теги Ирина Слуцкая Политика Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая подала документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» перед выборами в Мосгордуму.

Предварительное голосование состоится 20-26 мая в открытом формате. По его итогам определятся кандидатуры для выдвижения от партии на выборы, которые пройдут в сентябре.

Слуцкая подала документы 10 апреля.

«Для меня участие в предварительном голосовании «Единой России» – это важное и взвешенное решение, возможность сказать о том, что я готова работать в составе сильной, профессиональной команды, команды лидеров. 

Убеждена, что мой опыт и знания, энергия, пригодятся в решении задач по созданию условий для достойной жизни москвичей и развитию нашей любимой Москвы», – заявила Слуцкая.

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7 комментариев
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Убеждена, что мой опыт и знания, энергия, пригодятся в решении задач по созданию условий для достойной жизни москвичей --- Про опыт и знания поподробнее.
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И проиграла Саре Хьюз...😉
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Ответ Тайга86
А там что-то недостойное проглядывается? Вроде во всех рейтингах на первом месте стоят, страна со всех сторон на это первое место фигачит...Ну если еще достойнее только, надеюсь Ирина решит все проблемы...
Всей стране бы такую достойную жизнь, как москвичам...
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Лицемерка, как-будто не знает, что будет лапки по приказу поднимать в массовке.
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