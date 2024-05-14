Ирина Слуцкая подала документы для участия в голосовании «Единой России» перед выборами в Мосгордуму

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая подала документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» перед выборами в Мосгордуму.

Предварительное голосование состоится 20-26 мая в открытом формате. По его итогам определятся кандидатуры для выдвижения от партии на выборы, которые пройдут в сентябре.

Слуцкая подала документы 10 апреля.

«Для меня участие в предварительном голосовании «Единой России» – это важное и взвешенное решение, возможность сказать о том, что я готова работать в составе сильной, профессиональной команды, команды лидеров.

Убеждена, что мой опыт и знания, энергия, пригодятся в решении задач по созданию условий для достойной жизни москвичей и развитию нашей любимой Москвы», – заявила Слуцкая.