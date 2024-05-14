Поветкин назначен заместителем губернатора Вологодской области
Александр Поветкин назначен заместителем губернатора Вологодской области.
Об этом объявил временно исполняющий обязанности губернатора Георгий Филимонов.
Сообщается, что Поветкин будет отвечать за вопросы, связанные с патриотическим воспитанием молодежи и продвижением здорового образа жизни. Также он собирается курировать реализацию нацпроекта «Молодежь России».
Поветкин – победитель олимпийского боксерского турнира в Афинах и бывший чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе. О завершении профессиональной карьеры он объявил в марте-2021.
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Да уж, пробиваем дно
- Вот представтьте, на Вас напал хулиган, что предпримете?
- Хук слева и он в больничке.
- А вот если два хулигана?
- Хук слева, прямой справа-два трупака.
Корреспондент не унимается:
- А вот если три хулигана, тогда что?
- Первого с левой, второго с правой - жмурики.
- Подождите, а третьего?
- Третьего... ,- надолго задумывается, потом радостно улыбается,- а
третьего у меня день рождения!
Поздравляю, вы нам подходите, будете зам губера!
А это всего лишь замгубера в очень бедной области
/пикча с Гарольдом и газетой
А так ничего удивительного. Чем некомпетентнее человек, тем выше должность