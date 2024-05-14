Поветкин назначен заместителем губернатора Вологодской области

Теги Александр Поветкин Политика бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Поветкин назначен заместителем губернатора Вологодской области.

Об этом объявил временно исполняющий обязанности губернатора Георгий Филимонов.

Сообщается, что Поветкин будет отвечать за вопросы, связанные с патриотическим воспитанием молодежи и продвижением здорового образа жизни. Также он собирается курировать реализацию нацпроекта «Молодежь России».

Поветкин – победитель олимпийского боксерского турнира в Афинах и бывший чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе. О завершении профессиональной карьеры он объявил в марте-2021.

«В отличной компании». Шлеменко и Поветкин посетили инаугурацию Путина

Поветкин будет болеть за Усика в бою с Фьюри: «Конечно, за него. Александр сам не понимает, что он русский человек»

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вот это я понимаю кадровый голод, когда боксера, мягко говоря неумного, поставили аж целым зам губера!

Да уж, пробиваем дно
+38
-1
+37
Берут интервью у известного боксера:
- Вот представтьте, на Вас напал хулиган, что предпримете?
- Хук слева и он в больничке.
- А вот если два хулигана?
- Хук слева, прямой справа-два трупака.
Корреспондент не унимается:
- А вот если три хулигана, тогда что?
- Первого с левой, второго с правой - жмурики.
- Подождите, а третьего?
- Третьего... ,- надолго задумывается, потом радостно улыбается,- а
третьего у меня день рождения!

Поздравляю, вы нам подходите, будете зам губера!
+16
-1
+15
Будет биться против инфляция.
+12
0
+12
Ответ Ебздрогыч
Вот это я понимаю кадровый голод, когда боксера, мягко говоря неумного, поставили аж целым зам губера! Да уж, пробиваем дно
Про Валуева не слыхал? Там то пример поярче будет.
А это всего лишь замгубера в очень бедной области
+8
0
+8
Круче был бы заголовок "Обязанности губернатора Вологодской области временно исполняет Филимонов"
+3
0
+3
оДНО из назначений ДНя.
+3
0
+3
Появится ли в Вологде площадь Перуна, вот в чем вопрос
+2
0
+2
Ахаха, я здесь живу!

/пикча с Гарольдом и газетой
+2
0
+2
Ответ Ебздрогыч
Вот это я понимаю кадровый голод, когда боксера, мягко говоря неумного, поставили аж целым зам губера! Да уж, пробиваем дно
А, то что Валуев у нас аж целый депутат, это вас не смущает?)))
+2
0
+2
Ну хоть не министром спорта, уже хорошо.
А так ничего удивительного. Чем некомпетентнее человек, тем выше должность
+2
0
+2
Филимонов назначил Поветкина и уволил телохранителя😀
+1
0
+1
Если кто-то чем-то не доволен отправят в кабинет к Поветкину он там все объяснить!
+1
0
+1
А кто будет плохо воспитываться, то получит люлей. Вы прослушали доклад заместителя губернатора Вологодской области.
0
0
0
нализался задних проходов он много
+1
-1
0
"Голубые береты" на вступительном банкете будут петь?
0
0
0
Прям в перчатках и капе будет указы подписывать.
0
0
0
Ответ dafaka13
Про Валуева не слыхал? Там то пример поярче будет. А это всего лишь замгубера в очень бедной области
он ещё , про КличкА старшего забыл...Вот это - номер !!!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий