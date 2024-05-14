Александр Поветкин назначен заместителем губернатора Вологодской области.

Об этом объявил временно исполняющий обязанности губернатора Георгий Филимонов.

Сообщается, что будет отвечать за вопросы, связанные с патриотическим воспитанием молодежи и продвижением здорового образа жизни. Также он собирается курировать реализацию нацпроекта «Молодежь России».

Поветкин – победитель олимпийского боксерского турнира в Афинах и бывший чемпион мира по версии в тяжелом весе. О завершении профессиональной карьеры он объявил в марте-2021.

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