Кузьмина о переходе во взрослые: «Хочется показать себя, понравиться судьям, публике. Боязни совсем нет, по крайней мере, пока что»

Теги сборная России Ирина Жук танцы на льду Александр Свинин Матч ТВ Дмитрий Студеникин Милана Кузьмина Фигурное катание

Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин рассказали о подготовке к первому взрослому сезону.

Фигуристы выступают в танцах на льду и тренируются у Ирины Жук и Александра Свинина. 

Кузьмина: Подготовка идет полным ходом. Работаем над скольжением, улучшаем мастерство катания. Большой акцент сейчас делаем на реберность, качественное исполнение шагов, чтоб в последующем переносить все это в программы. Также работаем над унисоном в паре, больше стараемся следить друг за другом.

Студеникин: Готовимся всеми силами к предстоящему сезону. Да, работаем и улучшаем все аспекты, которые перечисляет Милана, так же достаточно времени проводим в зале, занимаемся танцами, поддержками и хореографией.

— Будут новые программы? Раскроете какие‑то секреты?

Кузьмина: Конечно, будут. Мы уже поставили произвольный танец. Сейчас потихоньку чистим его, накатываем. Раскладываем все по музыке, пытаемся все делать в счет, акценты. Также ищем, смотрим музыку на ритм‑танец. А секреты рано еще раскрывать. Скажу, что нам очень‑очень нравится то, что выходит, даже на данном этапе всевыглядит симпатично.

Студеникин: Новые программы, конечно же, будут. Уже поставили произвольный танец, сейчас занимаемся его отработкой. Секреты новых постановок раскрывать не будем.

— Есть какие‑то ожидания от первого сезона на новом уровне? Нет легкой боязни?

Кузьмина: Ожиданий пока что нет, нам хочется показать себя. Понравиться судьям, публике и, конечно, получить удовольствие! У меня боязни совсем нет, по крайней мере, пока что. Я исключительно с интересом и желанием смотрю в будущий сезон!

Студеникин: Никаких ожиданий от предстоящего сезона не испытываем и не имеем. Хотим хорошо кататься и выступать. Произвести хорошее впечатление на всех, кто будет за нами наблюдать. Никаких страхов нет, только с интересом идем вперед.

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