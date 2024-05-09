Кузьмина о переходе во взрослые: «Хочется показать себя, понравиться судьям, публике. Боязни совсем нет, по крайней мере, пока что»

Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин рассказали о подготовке к первому взрослому сезону.

Фигуристы выступают в танцах на льду и тренируются у Ирины Жук и Александра Свинина.

Кузьмина: Подготовка идет полным ходом. Работаем над скольжением, улучшаем мастерство катания. Большой акцент сейчас делаем на реберность, качественное исполнение шагов, чтоб в последующем переносить все это в программы. Также работаем над унисоном в паре, больше стараемся следить друг за другом.

Студеникин: Готовимся всеми силами к предстоящему сезону. Да, работаем и улучшаем все аспекты, которые перечисляет Милана, так же достаточно времени проводим в зале, занимаемся танцами, поддержками и хореографией.

— Будут новые программы? Раскроете какие‑то секреты?

Кузьмина: Конечно, будут. Мы уже поставили произвольный танец. Сейчас потихоньку чистим его, накатываем. Раскладываем все по музыке, пытаемся все делать в счет, акценты. Также ищем, смотрим музыку на ритм‑танец. А секреты рано еще раскрывать. Скажу, что нам очень‑очень нравится то, что выходит, даже на данном этапе всевыглядит симпатично.

Студеникин: Новые программы, конечно же, будут. Уже поставили произвольный танец, сейчас занимаемся его отработкой. Секреты новых постановок раскрывать не будем.

— Есть какие‑то ожидания от первого сезона на новом уровне? Нет легкой боязни?

Кузьмина: Ожиданий пока что нет, нам хочется показать себя. Понравиться судьям, публике и, конечно, получить удовольствие! У меня боязни совсем нет, по крайней мере, пока что. Я исключительно с интересом и желанием смотрю в будущий сезон!

Студеникин: Никаких ожиданий от предстоящего сезона не испытываем и не имеем. Хотим хорошо кататься и выступать. Произвести хорошее впечатление на всех, кто будет за нами наблюдать. Никаких страхов нет, только с интересом идем вперед.