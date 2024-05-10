Мама фигуристки Рубцовой: «Люба действительно находится на просмотре у Евгения Плющенко»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Академия Плющенко Любовь Рубцова Фигурное катание

Мать фигуристки Рубцовой сообщила, что та находится на просмотре у Плющенко.

Ранее появилась информация, что 15-летняя Любовь Рубцова перешла в академию Евгения Плющенко. Ранее она тренировалась в группе Алексея Василевского и Юлии Лавренчук.

«Люба действительно находится на просмотре у Евгения Викторовича», – сказала Анна Рубцова.

По словам матери, переход спортсменки пока не завершен.

Лавренчук о переходе Рубцовой к Плющенко: «Люба с нами еще не общалась. Не могу сказать, какая ситуация с ней»

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Уж лучше пусть будет Плющ,чем Василевский,до сих пор вспоминается та сцена в кике,где Василевский лезет к Любе
+4
-1
+3
У Плюща конечно хорошо, но зачем ему это надо? Надеюсь не возьмет, Люба - сбитый летчик. Будет восстанавливать уси - травма даст о себе знать, а вину свалят на АП.
+1
0
+1
Весело, поставили новые программы и к Плю на показ втайне от тренера (каков бы он ни был).
+2
-1
+1
Странная мама, конечно, после такой серьёзной травмы и операции, уходить к вечно начинающему....ну такое. Разве что прельстились ролями в шоу. Для водоросли ультра-си не нужны, а место пажей у саночек занято, там мамИро грудью ляжет, но конкурентов к саночкам не подпустит.
+3
-3
0
Ответ Док Аксель
Мама внесла ясность с возможным переходом. Для шоу Люба готовый персонаж, а как в качестве полноценной фигуристки после такой травмы время покажет. Здесь главное здоровье и благополучие юной фигуристки.
Какую ценность она для шоу имеет? )))
0
0
0
Ответ Леди Брэкнелл
Какую ценность она для шоу имеет? )))
Не ценность, а свободно вольётся в программы шоу.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий