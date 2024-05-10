Мама фигуристки Рубцовой: «Люба действительно находится на просмотре у Евгения Плющенко»
Мать фигуристки Рубцовой сообщила, что та находится на просмотре у Плющенко.
Ранее появилась информация, что 15-летняя Любовь Рубцова перешла в академию Евгения Плющенко. Ранее она тренировалась в группе Алексея Василевского и Юлии Лавренчук.
«Люба действительно находится на просмотре у Евгения Викторовича», – сказала Анна Рубцова.
По словам матери, переход спортсменки пока не завершен.
Лавренчук о переходе Рубцовой к Плющенко: «Люба с нами еще не общалась. Не могу сказать, какая ситуация с ней»