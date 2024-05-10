Лавренчук о переходе Рубцовой к Плющенко: «Люба с нами еще не общалась. Не могу сказать, какая ситуация с ней»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Академия Плющенко Любовь Рубцова Алексей Василевский Юлия Лавренчук Фигурное катание

Тренер Юлия Лавренчук заявила, что не знает о переходе Рубцовой к Плющенко.

Сегодня стало известно, что 15-летняя фигуристка Любовь Рубцова перешла в академию «Ангелы Плющенко». Ранее она тренировалась у Лавренчук и Алексея Василевского. 

«Люба с нами еще не общалась. Не могу сказать, какая ситуация с ней. Если она действительно перешла к Евгению Викторовичу, то стоит спросить у него», – сказала тренер. 

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2 комментария
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Очередной случай "высоких" отношений, когда тренер даже не в курсе, что от него ушли
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Ответ Kareglazaya
Очередной случай "высоких" отношений, когда тренер даже не в курсе, что от него ушли
они наверное запасной варинат)) если что вернуться обратно
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