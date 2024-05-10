Лавренчук о переходе Рубцовой к Плющенко: «Люба с нами еще не общалась. Не могу сказать, какая ситуация с ней»

Тренер Юлия Лавренчук заявила, что не знает о переходе Рубцовой к Плющенко.

Сегодня стало известно, что 15-летняя фигуристка перешла в академию «Ангелы Плющенко». Ранее она тренировалась у Лавренчук и Алексея Василевского.

«Люба с нами еще не общалась. Не могу сказать, какая ситуация с ней. Если она действительно перешла к Евгению Викторовичу, то стоит спросить у него», – сказала тренер.