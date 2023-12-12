Шома Уно: «Спортсмены, которые смогут сравниться с Малининым в прыжках, могут не появиться в течение нескольких десятилетий»

Теги сборная США сборная Японии мужское катание Шома Уно Илья Малинин Фигурное катание

Японский фигурист Шома Уно высказался о конкуренции с американцем Ильей Малининым.

Уно – двукратный чемпион мира по фигурному катанию. 

«Уверен, он еще долгое время будет в топе. Возможно, он даже достигнет такого уровня, что ему будет неинтересно соревноваться из-за постоянного доминирования. 

Для соревнований необходимы прыжки. Спортсмены, которые смогут сравниться с ним в прыжках, могут не появиться в течение нескольких десятилетий, учитывая, насколько он спрогрессировал.

Я не хочу быть тем, кто преследует лидера, я сделаю все, чтобы мы толкали друг друга вперед. 

Вероятно, в следующем году я не смогу выиграть чемпионат мира. Но в этом сезоне сделаю все, что в моих силах. Это последний шанс», – сказал Уно. 

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16 комментариев
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Ничто так не красит великого спортсмена, как уважение к сопернику.
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Высказывания фигуристов, порой, не меньше, чем их прокаты располагают, либо отталкивают. Шома в этом плане очень корректен, что вызывает только уважение.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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Хорошо сказал. У нас, среди наших фигуристов почему-то такие слова о своих соперниках не звучат
+6
0
+6
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Блинчик
Хелп! Я совсем запутался. ФК - это не только прыжки или только прыжки?
Зависит от того, чьи это прыжки. Если прыгает симпатичный публике фигурист, то это прыжки. А если прыгает фигурист, который тренируется не у того тренера, то ФК это катание и вращения
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Шома, рано говорить о последнем шансе.
Ты главное сам не потеряй мотивацию к соревнованиям.
Было бы круто в любом случае дойти до 3 олимпиады. А там как карты лягут.
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+4
ну да, сейчас это просто реальность... а гадать как там будет - смысла нет, время покажет!
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Спрашивающие, но отключающие возможность ответить, всё -таки странные люди.
Я уверена, что Илья работает с родителями по своим планам и моё мнение на них никак не влияет. Ваш вопрос откровенно не по адресу.
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Илье нужны спарринг-партнеры, Шома, поднажми, ты сможешь
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Илья только начал выигрывать соревнования, да и ОИ впереди. Выкатать чисто обе программы с 4А, работа над второй оценкой.
На 2 года точно мотивации должно хватить, а там видно будет.
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Здоровье самое главное. Падение с 4а или пятерного может очень плохо закончиться, он первопроходец, может произойти всё, что угодно.
Но пока это выглядит очень круто
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Я сейчас внезапно понял, что я тот единственный человек, который по-настоящему бросил смотреть ФК после ухода Ханюка 🤣🤣🤣 А его глоры только языками мололи, что бросят смотреть, а сами сейчас радостно смотрят Малиняна и требуют добавки.
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Ответ Gemma157
Зависит от того, чьи это прыжки. Если прыгает симпатичный публике фигурист, то это прыжки. А если прыгает фигурист, который тренируется не у того тренера, то ФК это катание и вращения
Тогда нужно прямо говорить, что этот фигурист самый лучший, потому что самый блатной, у него сейчас лучший в мире блат, никто сейчас не может сравниться с ним в блате и т.д. Тогда у таких непонятливых, как я, вопросов бы не было.
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