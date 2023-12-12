Шома Уно: «Спортсмены, которые смогут сравниться с Малининым в прыжках, могут не появиться в течение нескольких десятилетий»

Японский фигурист Шома Уно высказался о конкуренции с американцем Ильей Малининым.

Уно – двукратный чемпион мира по фигурному катанию.

«Уверен, он еще долгое время будет в топе. Возможно, он даже достигнет такого уровня, что ему будет неинтересно соревноваться из-за постоянного доминирования.

Для соревнований необходимы прыжки. Спортсмены, которые смогут сравниться с ним в прыжках, могут не появиться в течение нескольких десятилетий, учитывая, насколько он спрогрессировал.

Я не хочу быть тем, кто преследует лидера, я сделаю все, чтобы мы толкали друг друга вперед.

Вероятно, в следующем году я не смогу выиграть чемпионат мира. Но в этом сезоне сделаю все, что в моих силах. Это последний шанс», – сказал Уно.