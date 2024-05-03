Илья Малинин: «Я действительно думаю, что смогу приземлить пятерной прыжок или даже больше»

Теги сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Илья Малинин считает, что сможет приземлить пятерной прыжок.

«Мне помогает мотивировать себя постоянное стремление раздвинуть границы. Я хочу сделать этот вид спорта более известным и привлечь к нему различную аудиторию, не только поклонников фигурного катания, но и спорта в целом. Показать пределы фигурного катания и показать, сколько упорного труда люди в него вкладывают», – сказал американский фигурист.

«20-30 лет назад люди говорили, что тройной аксель невозможен. Теперь фигуристы с легкостью делают четыре оборота в воздухе, а я стал первым, кто сделал четыре с половиной. На данный момент это кажется пределом, но я действительно думаю, что смогу приземлить пятерной прыжок или даже больше», – добавил чемпион мира.

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15 комментариев
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"- А шесть шапок сможешь сшить?
- могу и шесть!"
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«я действительно думаю, что смогу приземлить пятерной прыжок или даже больше»

А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный конгресс!
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.. и тут видео от Владислава: ‘Я тут это.. ну чисто попробовал пять скрутить, и с первой попытки получилось…’ 😳🙄
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Ответ Алёна Вода
"Пятерной прыжок или даже больше»?... Шестерной что ли? ))) Это уже из области фантастики, кмк. Либо для этого надо что-то изменить в обмундировании (в коньках, если конкретно). Не знаю, возможно это или нет... Но двигаться вперёд только количественно (в наращивании кол-ва ультра-си, или кол-ва оборотов в них) мне кажется тупиковым направлением. В ФК есть много другого такого, чем можно разнообразить программы, украсить их
Просто надо кушать больше бобовых и использовать после этого естественную реактивную тягу.
Блин, превращают катание в Брумеля. А потом будет и Бубка.
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Я надеюсь что у мамы всё под контролем. Общение с Закаряном сказывается.
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Пусть сбудутся его мечты. только "во все нужна снаровка, закалка, тренировка " и о здоровье не надо забывать. Успехов.
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"Пятерной прыжок или даже больше»?... Шестерной что ли? ))) Это уже из области фантастики, кмк. Либо для этого надо что-то изменить в обмундировании (в коньках, если конкретно). Не знаю, возможно это или нет... Но двигаться вперёд только количественно (в наращивании кол-ва ультра-си, или кол-ва оборотов в них) мне кажется тупиковым направлением. В ФК есть много другого такого, чем можно разнообразить программы, украсить их
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Делай пятерной, но только посли ОИ, плиз
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Давай, Илья, пробуй. Не попробуешь - не узнаешь. Только не рискуй понапрасну.
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Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадский лед…
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кто бы еще различал 4 там оборотов или 5 или 3. это смотря как считать
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Ответ Sat397
"- А шесть шапок сможешь сшить? - могу и шесть!"
Разламывает кирпич о колено:
-Я собью ДВА самолёта !-
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