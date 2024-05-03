Илья Малинин: «Я действительно думаю, что смогу приземлить пятерной прыжок или даже больше»

Илья Малинин считает, что сможет приземлить пятерной прыжок.

«Мне помогает мотивировать себя постоянное стремление раздвинуть границы. Я хочу сделать этот вид спорта более известным и привлечь к нему различную аудиторию, не только поклонников фигурного катания, но и спорта в целом. Показать пределы фигурного катания и показать, сколько упорного труда люди в него вкладывают», – сказал американский фигурист.

«20-30 лет назад люди говорили, что тройной аксель невозможен. Теперь фигуристы с легкостью делают четыре оборота в воздухе, а я стал первым, кто сделал четыре с половиной. На данный момент это кажется пределом, но я действительно думаю, что смогу приземлить пятерной прыжок или даже больше», – добавил чемпион мира.

«Илья все равно русский – родился в США, но корни здесь». Дедушка лучшего фигуриста мира – тренер в Сибири

«У мамы здорово получается русская еда: борщ, пельмени». Интервью Ильи Малинина – почти не про фигурку