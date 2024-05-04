Роман Савосин: «Малинин способен на многое. Если он прыгнет пятерной, я уже не удивлюсь»

Роман Савосин считает, что Малинин способен исполнить пятерной прыжок.

– Давай пару слов скажем о мировом фигурном катании. Как тебе Илья Малинин?

– А что тут сказать?.. Это фантастика, это классно! Много лет назад я не мог представить, что фигурное катание выйдет на такой уровень. Сейчас же я ничему не удивлюсь. Малинин способен на многое. Если он прыгнет пятерной, я уже не удивлюсь.

– Видела в социальных сетях, что ты тоже умеешь прыгать четверной аксель. Я даже не сразу заметила монтаж.

– Да, это хороший фотошоп. Меня удивило, что не все поняли шутку. До сих мне присылают это видео и пишут, что это фейк. Я никого не пытался обмануть. Это была просто шутка, – сказал фигурист.

Фигурное катание хотят упростить ради популярности, но это утопия