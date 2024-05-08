Глеб Гончаров пробуется в дуэте с дочерью Ирины Слуцкой
Фигурист Глеб Гончаров сообщил, что пробует кататься с Варварой Слуцкой.
«Пробуюсь с Варварой Слуцкой в группе Екатерины Рублевой», – сказал Гончаров.
Гончарову 16 лет, ранее он выступал с Анной Румак. Варваре Слуцкой 13 лет, в прошлом сезоне она каталась с Александром Талантовым.
Мама фигуристки – двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая.
Это в парном можно взять бойкую прыгучую девочку с высоким партнёром, и за короткий срок получить приемлемый результат. Из последних примеров Щербинина, Шешелева, Касинс.
В танцах подобное не работает.
Поэтому, если и будет толк от новой пары, то очень не скоро.
Прошлогоднее интервью бабушки. Что-то изменилось за год или пара не сможет соревноваться по КМС?
слуцкая проиграла пост президента мосфедры
антону абдурахманову, креатуре команды шойгу,
главного финансового зама которого,
тимура иванова арестовали за дикую коррупцию,
не удивлюсь, если в ближайшее время окучат и антона...
слуцкую - в перзиденты!)