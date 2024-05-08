Глеб Гончаров пробуется в дуэте с дочерью Ирины Слуцкой

Теги сборная России танцы на льду Екатерина Рублева ТАСС Глеб Гончаров Варвара Слуцкая Фигурное катание

Фигурист Глеб Гончаров сообщил, что пробует кататься с Варварой Слуцкой.

«Пробуюсь с Варварой Слуцкой в группе Екатерины Рублевой», – сказал Гончаров.

Гончарову 16 лет, ранее он выступал с Анной Румак. Варваре Слуцкой 13 лет, в прошлом сезоне она каталась с Александром Талантовым. 

Мама фигуристки – двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая. 

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18 комментариев
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Судьба такая у Глебов – с дочками кататься😂
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ещё один Глеб, который будет возить на себе дочь;))
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Очередная сказка о том как малоталантливой дочурке купили перспективного партнёра. Глебу удачи и не надорваться года через 2. Бабушке Вари респект))
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О, еще одна доча в танцах)) теперь и партнера хорошего подогнали
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Удачи Глебу и Варе пусть получится хорошая пара!
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Слуцкой только 13, весь рост впереди.
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Ответ Olya Ru
А Румак чья??
Смолкин с дочерью Тутберидзе. Не о Румак пишут.
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Ответ Lilia Sadykova
ещё один Глеб, который будет возить на себе дочь;))
у предыдущего партнера талантов не хватило
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Ну не знаю... Глеб Гончаров, можно сказать, уже состоявшийся танцор, с вполне понятными хорошими перспективами. Варя Слуцкая по сути ноунейм, хоть и уже каталась с другим партнером...
Это в парном можно взять бойкую прыгучую девочку с высоким партнёром, и за короткий срок получить приемлемый результат. Из последних примеров Щербинина, Шешелева, Касинс.
В танцах подобное не работает.
Поэтому, если и будет толк от новой пары, то очень не скоро.
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В комментариях Глеба уже зятем называют, а он всего лишь пробуется, т. е. даже решения о создании новой пары еще нет)))
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Ещё один зять 😂
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Сыновья и дочери, внуки и внучки, традиции фигурного катания и преемственность сохраняется. Удачи новой юной паре.
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"Долго искали ей партнёра, пришлось ждать год. А когда перешли в группу Ирины Жук, ей сразу нашли партнёра из Питера – Александра Талантова. Варвара уже получила первый взрослый разряд, но выполнить норматив кандидата в мастера спорта пока не может по возрасту: ей в ноябре исполнится 13 лет, а на КМС можно идти с 14"
Прошлогоднее интервью бабушки. Что-то изменилось за год или пара не сможет соревноваться по КМС?
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кстати,
слуцкая проиграла пост президента мосфедры
антону абдурахманову, креатуре команды шойгу,
главного финансового зама которого,
тимура иванова арестовали за дикую коррупцию,
не удивлюсь, если в ближайшее время окучат и антона...
слуцкую - в перзиденты!)
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А это пары или танцы?
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Ответ akschweyan
Судьба такая у Глебов – с дочками кататься😂
А Румак чья??
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Ответ Марина Иванова
Очередная сказка о том как малоталантливой дочурке купили перспективного партнёра. Глебу удачи и не надорваться года через 2. Бабушке Вари респект))
А кто бабушка Вари?
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