Глеб Гончаров пробуется в дуэте с дочерью Ирины Слуцкой

Фигурист Глеб Гончаров сообщил, что пробует кататься с Варварой Слуцкой.

«Пробуюсь с Варварой Слуцкой в группе Екатерины Рублевой», – сказал Гончаров.

Гончарову 16 лет, ранее он выступал с Анной Румак. Варваре Слуцкой 13 лет, в прошлом сезоне она каталась с Александром Талантовым.

Мама фигуристки – двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая.