Румак о распаде дуэта с Гончаровым: «Было сложно и больно принять всю ситуацию. И по сей день трудно осознать ее»
Фигуристка Анна Румак высказалась о распаде пары с Глебом Гончаровым.
«Было сложно и больно принять всю ситуацию. И по сей день трудно осознать ее, так как 7,5 лет ты практически каждый день видишь человека и держишь его за руку. Наизусть знаешь, как он отреагирует на какую‑либо ситуацию.
Благодарю за этот бесценный опыт и открываю для себя новую страницу, поэтому сейчас нахожусь в поиске партнера, — сказала Румак.
Может им не друг друга менять нужно, а тренеров?
В конце концов не два же метра девочка и не центнер весом, вполне всё вроде нормально было... Так странно разбивать детишек, когда они вполне нормально вместе работали, да и не против вместе дальше работать...🤔
Танцевальные странности🪨
Мне кажется, здесь не так уж всё непреодолимо, чтобы вместе не кататься. Сойтись ментально важнее, чем некоторые погрешности в росте/весе.
Есть итальянский дуэт, который вместе успешно соревнуется, была китайская спортивная пара Суй/Хань — всё смогли преодолеть, было бы желание.