Румак о распаде дуэта с Гончаровым: «Было сложно и больно принять всю ситуацию. И по сей день трудно осознать ее»

Фигуристка Анна Румак высказалась о распаде пары с Глебом Гончаровым.

«Было сложно и больно принять всю ситуацию. И по сей день трудно осознать ее, так как 7,5 лет ты практически каждый день видишь человека и держишь его за руку. Наизусть знаешь, как он отреагирует на какую‑либо ситуацию.

Благодарю за этот бесценный опыт и открываю для себя новую страницу, поэтому сейчас нахожусь в поиске партнера, — сказала Румак.