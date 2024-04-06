Румак о распаде дуэта с Гончаровым: «Было сложно и больно принять всю ситуацию. И по сей день трудно осознать ее»

Теги сборная России танцы на льду Матч ТВ Анна Румак Глеб Гончаров Фигурное катание

Фигуристка Анна Румак высказалась о распаде пары с Глебом Гончаровым.

«Было сложно и больно принять всю ситуацию. И по сей день трудно осознать ее, так как 7,5 лет ты практически каждый день видишь человека и держишь его за руку. Наизусть знаешь, как он отреагирует на какую‑либо ситуацию.

Благодарю за этот бесценный опыт и открываю для себя новую страницу, поэтому сейчас нахожусь в поиске партнера, — сказала Румак.

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6 комментариев
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Ответ Лиза Михайлова
Что там всё так безнадежно было, что нельзя продолжать кататься вместе? Может им не друг друга менять нужно, а тренеров? В конце концов не два же метра девочка и не центнер весом, вполне всё вроде нормально было... Так странно разбивать детишек, когда они вполне нормально вместе работали, да и не против вместе дальше работать...🤔 Танцевальные странности🪨
Перестали подходить друг другу по антропометрическим данным. Когда ставят в пару детей, сложно предугадать, какими они будут, по физическим параметрам, через 7 лет. И судя по последнему результату, там все стало совсем безнадежно.
+6
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+6
Приводят в пример пары, которые с детства катаются вместе. Но не всегда всё зависит только от желания.
+5
0
+5
Что там всё так безнадежно было, что нельзя продолжать кататься вместе?
Может им не друг друга менять нужно, а тренеров?
В конце концов не два же метра девочка и не центнер весом, вполне всё вроде нормально было... Так странно разбивать детишек, когда они вполне нормально вместе работали, да и не против вместе дальше работать...🤔
Танцевальные странности🪨
+6
-1
+5
Долгие совместные тренировки и выступления, а потом расставание, всё это психологически не просто перенести юным спортсменам. Но жизнь продолжается и надо продолжать работать и тренироваться с новым партнёром.
+3
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Ответ Anneta28
Перестали подходить друг другу по антропометрическим данным. Когда ставят в пару детей, сложно предугадать, какими они будут, по физическим параметрам, через 7 лет. И судя по последнему результату, там все стало совсем безнадежно.
Есть дуэты, которые замечательно антропометрически друг другу подходят, а кататься вместе не хотят.

Мне кажется, здесь не так уж всё непреодолимо, чтобы вместе не кататься. Сойтись ментально важнее, чем некоторые погрешности в росте/весе.

Есть итальянский дуэт, который вместе успешно соревнуется, была китайская спортивная пара Суй/Хань — всё смогли преодолеть, было бы желание.
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Глеб-один из лучших партнёров в юниорских танцах. Скользит как Сизерон.
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