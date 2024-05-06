Тарасова о теме «социальные танцы»: «Это хорошее предложение, разнообразно, во‑всяком случае»

Теги Татьяна Тарасова танцы на льду Матч ТВ Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о теме ритм-танцев нового сезона.

Дуэты будут выступать с социальными танцами и под музыкальные стили 1950-х, 1960-х и 1970-х годов.

«Это хорошее предложение, разнообразно, во‑всяком случае.

Чтобы передать образы, фигуристам нужно будет посмотреть танцы того времени, фильмы того времени, прочитать об этом времени.

Им, конечно, по силам достойно передать образы тех лет, — сказала Тарасова.

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