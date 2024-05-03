Тарасова о словах Жулина про «полупьяных» фигуристов на показательных: «Не слышала никогда о таком. Может, Александр сам выпивает»

Тарасова оценила слова Жулина про «полупьяных» фигуристов на показательных.

«Почему на показательных все катаются как куски говна? Там полупьяные все выступают», – заявил в интервью ютуб-каналу «Это футбол, брат!».

«Не слышала никогда о таком. Может, Жулин сам выпивает. Или у него есть такие фигуристы. Я не знаю, откуда он это берет. Для меня это нонсенс», – сказала .