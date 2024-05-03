Тарасова о словах Жулина про «полупьяных» фигуристов на показательных: «Не слышала никогда о таком. Может, Александр сам выпивает»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду Александр Жулин алкоголь и спорт Фигурное катание

Тарасова оценила слова Жулина про «полупьяных» фигуристов на показательных.

«Почему на показательных все катаются как куски говна? Там полупьяные все выступают», – заявил Александр Жулин в интервью ютуб-каналу «Это футбол, брат!».

«Не слышала никогда о таком. Может, Жулин сам выпивает. Или у него есть такие фигуристы. Я не знаю, откуда он это берет. Для меня это нонсенс», – сказала Татьяна Тарасова.

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25 комментариев
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Ну, ТАТ лукавит, Ягудин не даст соврать)
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Александр не выпивает, Александр бухает
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Конечно, Жулин и про свои будни на соревнованиях, и не только, рассказывает.
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А вот и ТАТ к беседе подтянулась ) Ждать недолго пришлось )))
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Скандалы, лёд и алкоголь
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Так и запишем "Нонсенс"
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Жулин деградирует. Оно, конечно, бывает, но так огульно о своих коллегах и приятелях говорить неэтично, это унижать самого себя и своё дело. А Татьяна Анатольевна просто хочет быть в курсе всех дел, в том числе и тех, которые её совсем не касаются.
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да квасит просто)
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Ответ Ксюша Каблукова
А они тут спрашивают - как это Малинин пьяный может прыгнуть четверной аксель на показалке?)))
В натуре ))))😘
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У него каждый день показательные.
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Как то Вагнер Лав пришел на игру в лохмуды..и просил Слуцкого его не ставить,но тот поставил..Вагнер забил два и сменился..-"Вот это футбол брат"
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Каждый судит в меру своей испорченности, так что понятно, что единственный, кто точно выпивает, это сам Жулин
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А что, по нему и его высказываниям не видно?
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Судя по всему, господина жуликова стали забывать, срочно нужны скандальные заявления.
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Про перспективную ветку было уже?)
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Дети так говорят, " У кого чего болит, тот о том и говорит"
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Почему может? Это, вроде, очевидно, что выпивает)
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Не "может", а точно
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Ответ Cruel Snake
Скандалы, лёд и алкоголь
И г...вно
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Ответ Ксюша Каблукова
Ну а почему тогда так катаются на показалках?)) Там же не накрутишь оценки себе, сразу видна халтура))
А где халтура? Отличные Гала были после всех крупных международных турниров в этом сезоне -- много интересных программ и прекрасных прокатов.
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Ответ Demon69
Как то Вагнер Лав пришел на игру в лохмуды..и просил Слуцкого его не ставить,но тот поставил..Вагнер забил два и сменился..-"Вот это футбол брат"
А они тут спрашивают - как это Малинин пьяный может прыгнуть четверной аксель на показалке?)))
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