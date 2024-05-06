Бестемьянова о теме для ритм-танца: «Нынешнему поколению по силам углубиться в другую эпоху»

Наталья Бестемьянова высказалась о теме ритм-танцев нового сезона.

Дуэты будут выступать с социальными танцами и под музыкальные стили 1950-х, 1960-х и 1970-х годов.

«Хорошая тематика, интересные мелодии, зарождение рок‑н‑ролла.

Что сделать фигуристам, чтобы лучше передать образы? Посмотреть документальные фильмы о том времени, узнавать истории, узнавать, как одевались люди тех лет, какие мысли были у них в голове. Это большая творческая работа.

Думаю, что нынешнему поколению по силам углубиться в другую эпоху, я уважаю нынешнее поколение — умные, разносторонние ребята, почему бы и не углубиться в эту историю», — сказала Бестемьянова.