Бестемьянова о теме для ритм-танца: «Нынешнему поколению по силам углубиться в другую эпоху»

Теги танцы на льду Наталья Бестемьянова Матч ТВ Фигурное катание

Наталья Бестемьянова высказалась о теме ритм-танцев нового сезона.

Дуэты будут выступать с социальными танцами и под музыкальные стили 1950-х, 1960-х и 1970-х годов.

«Хорошая тематика, интересные мелодии, зарождение рок‑н‑ролла.

Что сделать фигуристам, чтобы лучше передать образы? Посмотреть документальные фильмы о том времени, узнавать истории, узнавать, как одевались люди тех лет, какие мысли были у них в голове. Это большая творческая работа.

Думаю, что нынешнему поколению по силам углубиться в другую эпоху, я уважаю нынешнее поколение — умные, разносторонние ребята, почему бы и не углубиться в эту историю», — сказала Бестемьянова.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий