ISU утвердил социальные танцы и стили 50-60-70-х темой ритм-танца в новом сезоне

Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил тему ритм-танца на сезон-2024/25.

Сообщается, что дуэты будут выступать с социальными танцами и под музыкальные стили 1950-х, 1960-х и 1970-х годов.

Среди возможных направлений указаны рок-н-ролл, джиттербаг, твист, диско. В программах разрешены ремиксы и каверы.

Социальные танцы – категория стилей, в которых упор делается на контакт между людьми, а танец становится формой общения.

О том, что ISU планирует утвердить данную тему ритм-танца, уже сообщалось в марте.