ISU утвердил социальные танцы и стили 50-60-70-х темой ритм-танца в новом сезоне

Теги ISU танцы на льду Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил тему ритм-танца на сезон-2024/25.

Сообщается, что дуэты будут выступать с социальными танцами и под музыкальные стили 1950-х, 1960-х и 1970-х годов.

Среди возможных направлений указаны рок-н-ролл, джиттербаг, твист, диско. В программах разрешены ремиксы и каверы.

Социальные танцы – категория стилей, в которых упор делается на контакт между людьми, а танец становится формой общения.

О том, что ISU планирует утвердить данную тему ритм-танца, уже сообщалось в марте.

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6 комментариев
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Ответ Alex1104
"Социальные танцы" - это как? О чем?
Это парные танцы "по тусе" , так сказать неформальные. Типа бачаты , ламбады , буги-вуги, ча-ча-ча и тому подобного
+6
-1
+5
Ну что , круто , у танцоров есть возможность поураганить )))
+4
-1
+3
"Социальные танцы" - это как? О чем?
+4
-1
+3
Должно быть интересно, есть где разгуляться.
+2
0
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