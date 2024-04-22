ISU изменил правила: комбинации в парном катании будут состоять только из двух прыжков, у ойлера не будет стоимости
ISU опубликовал документ с проектом изменений в оценивании элементов в сезоне-2024/25.
Согласно проекту, в одиночном и парном катании ойлер будет считаться прыжком, который не имеет стоимости, слот прыжка он занимать не будет. В короткой программе его исполнять нельзя, в произвольной можно только один раз.
В парном катании прыжковые комбинации могут состоять только из двух прыжков.
Хореографическое вращение в одиночном катании должно состоять минимум из трех оборотов, разрешены любые базовые и не базовые позиции. Смена ноги необязательна и может производиться несколько раз.
Хореографические вращения в парном катании должны иметь не менее трех оборотов. Смена ноги необязательна и может производиться несколько раз.
Хореографические поддержки должны исполняться при движении по льду. У партнера, который поднимает в поддержку, в какой-то момент руки должны быть прямыми или почти прямыми.
Изменения будут рассмотрены на конгрессе ISU, который пройдет в Лас‑Вегасе с 10 по 14 июня.
Комбинации в паре только из двух прыжков… зачем?
Совершенно непонятно, почему запретили комбинации из трех прыжков у парников? Ладно, когда тройной идёт в комбинации с двумя 2А (считаю, что за данную секвенцию неоправданно дают слишком много), но к примеру чем был плох каскад из двух тройных и двойного? У Столбовой-Климова он смотрелся очень эффектно.
Потому что все парники прыгают одно и тоже.