ISU изменил правила: комбинации в парном катании будут состоять только из двух прыжков, у ойлера не будет стоимости

ISU опубликовал документ с проектом изменений в оценивании элементов в сезоне-2024/25.

Согласно проекту, в одиночном и парном катании ойлер будет считаться прыжком, который не имеет стоимости, слот прыжка он занимать не будет. В короткой программе его исполнять нельзя, в произвольной можно только один раз.

В парном катании прыжковые комбинации могут состоять только из двух прыжков.

Хореографическое вращение в одиночном катании должно состоять минимум из трех оборотов, разрешены любые базовые и не базовые позиции. Смена ноги необязательна и может производиться несколько раз.

Хореографические вращения в парном катании должны иметь не менее трех оборотов. Смена ноги необязательна и может производиться несколько раз.

Хореографические поддержки должны исполняться при движении по льду. У партнера, который поднимает в поддержку, в какой-то момент руки должны быть прямыми или почти прямыми.

Изменения будут рассмотрены на конгрессе , который пройдет в Лас‑Вегасе с 10 по 14 июня.