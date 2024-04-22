ISU изменил правила: комбинации в парном катании будут состоять только из двух прыжков, у ойлера не будет стоимости

Теги ISU танцы на льду пары мужское катание женское катание Фигурное катание

ISU опубликовал документ с проектом изменений в оценивании элементов в сезоне-2024/25.

Согласно проекту, в одиночном и парном катании ойлер будет считаться прыжком, который не имеет стоимости, слот прыжка он занимать не будет. В короткой программе его исполнять нельзя, в произвольной можно только один раз. 

В парном катании прыжковые комбинации могут состоять только из двух прыжков.

Хореографическое вращение в одиночном катании должно состоять минимум из трех оборотов, разрешены любые базовые и не базовые позиции. Смена ноги необязательна и может производиться несколько раз.

Хореографические вращения в парном катании должны иметь не менее трех оборотов. Смена ноги необязательна и может производиться несколько раз.

Хореографические поддержки должны исполняться при движении по льду. У партнера, который поднимает в поддержку, в какой-то момент руки должны быть прямыми или почти прямыми. 

Изменения будут рассмотрены на конгрессе ISU, который пройдет в Лас‑Вегасе с 10 по 14 июня.

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16 комментариев
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Ответ Федя Букин
Я бы вообще прыжки убрал.
Прально, а ойлер оставил!))))
+19
-1
+18
ISU, может хватит уже менять правила так часто
+12
-3
+9
Интересно, а там есть мотивировочная часть?
Комбинации в паре только из двух прыжков… зачем?
+10
-1
+9
Ну вот, а Козловский мечтает о подорожании четверных) Такими темпами вообще скоро запретят прыгать больше двух оборотов. И с выбросами так же
+9
-1
+8
Ответ Федя Букин
Я бы вообще прыжки убрал.
Да и коньки лишние, мы в детстве в хоккей в валенках играли и нормально было.
+7
0
+7
Когда ИСУ (коту) делать нечего, они ....
+7
-1
+6
Сейчас в ПП у одиночников можно делать только один каскад или комбинацию из трех прыжков. Т.е., если ойлер не будет занимать слот прыжка, значит можно будет прыгать, к примеру, 3Л-о-3С и 3Ф-2А-2А (и другие варианты)?
Совершенно непонятно, почему запретили комбинации из трех прыжков у парников? Ладно, когда тройной идёт в комбинации с двумя 2А (считаю, что за данную секвенцию неоправданно дают слишком много), но к примеру чем был плох каскад из двух тройных и двойного? У Столбовой-Климова он смотрелся очень эффектно.
+8
-3
+5
Я бы вообще прыжки убрал.
+8
-3
+5
Ответ Anfitan
Прально, а ойлер оставил!))))
Бесплатный)
+7
-2
+5
Ответ olvl
Бесплатный)
Хореопрыжок
+4
0
+4
Что это за вид спорта такой, в котором такие серьезные изменения в правилах буквально каждый сезон?
+1
0
+1
Ответ Wintersun
ISU, может хватит уже менять правила так часто
а че нет ? скоро будет -выйдут прокатятся по кругу и уже хорошо. черныйнебинар сразу 10 очей
+11
-10
+1
Ответ Kontiolahti
Интересно, а там есть мотивировочная часть? Комбинации в паре только из двух прыжков… зачем?
Видимо надоел Дупель.
+2
-1
+1
Ответ Александр
что за такое "хореографическое вращение"???... что не въезжаю о чём речь...
Ну, видимо в позиции вращение.
+2
-1
+1
что за такое "хореографическое вращение"???... что не въезжаю о чём речь...
+1
-1
0
"В парном катании прыжковые комбинации могут состоять только из двух прыжков."
Потому что все парники прыгают одно и тоже.
0
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