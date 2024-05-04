Петросян о рекорде Трусовой по четверным: «Я думаю, это достижение не повторит никто, а если и повторит, то не скоро»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Александра Трусова Аделия Петросян Фигурное катание

Аделия Петросян считает, что рекорд Александры Трусовой еще не скоро будет побит.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Трусова стала первой в истории фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в произвольной программе.

«Я думаю, что это достижение не повторит никто, а если и повторит, то это случится не скоро. Вот чтобы именно во взрослом возрасте на самом важном старте пять квадов…

Помню, я была в таком шоке, когда смотрела прокат Саши на Олимпиаде… Она вместе с нашими тренерами сделала что-то невозможное», – сказала чемпионка России Петросян.

Трусова прыгнула 5 четверных на Олимпиаде: упрямство вписало ее в историю, но из-за него же Саша упустила золото

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21 комментарий
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Ничто так не красит спортсмена, как уважение к достижениям другого спортсмена!
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ЧТД. У Тутберидзе виды на Трусову теперь. Вопрос: зачем?
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Да, хоть заминусите , но два ритта после Тиграновны даже в юниорском возрасте до сих пор никто не повторил, даже на местных стартах, даже один;))))
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Ответ Александр Шульгин
Тудберидзе провела со всеми беседу, что бы Трусову возвеличиливали видимо зарабатывать на ней хочет, больше никто с ней не делится, а от молодежи толка нет с точки зрения денег.
Как вас всегда корёжит, когда хвалят Сашу Трусову.
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Ответ Роман Лазуревич
Базылюк говорит "Привет"
Повзрослеть надо, пока еще рано приветы передавать.
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Ответ Роман Лазуревич
Одна надежда у ваших - дескать, повзрослеет Марго да развалится. Спешу огорчить, это долгосрочный проект ТШТ, так сказать, на все деньги. Да и сама Марго не менее честолюбивая, так что рекорд под угрозой уже сегодня
Вот подождем еще 5 лет, а потом будем смотреть, что там осталось "на все деньги".
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Ответ Бу!
Саша поучаствовала в шоу Тутберидзе, девочки из ТШТ высказывают некоторую поддержку Саше. К чему бы это?
Не только девочки из ТШТ высказывают восхищение в сторону Саши
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Ответ Мороженко
Не только девочки из ТШТ высказывают восхищение в сторону Саши
Я не случайно написала то, что написала. Про других девочек я и так знаю.
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Ответ Мурманчанин37
ЧТД. У Тутберидзе виды на Трусову теперь. Вопрос: зачем?
Да вряд ли. Трусова уже вовсю отжигает в шоу Плющенко
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Ответ Мурманчанин37
ЧТД. У Тутберидзе виды на Трусову теперь. Вопрос: зачем?
Популярность, которую можно монетизировать. Валиева уже всё, мальчишки, Аделька и юниорки кассу не соберут, а сейчас самые популярные в ФК: это Туктамышева, Трусова, ну и еще Загитова. Тукту она не переманит, хотя в шоу приглашает очень активно, Загитова слишком долго была в очень плохой форме, поэтому вот только на Сашу и были все надежды
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Просто Саша каталась в шоу, поэтому про неё и спрашивают. Что ещё отвечать девочкам? Каталась в те разы Анюта, речь и ответы про неё были...
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Ответ Бу!
Саша поучаствовала в шоу Тутберидзе, девочки из ТШТ высказывают некоторую поддержку Саше. К чему бы это?
Понимают, кто по-настоящему популярен.
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Ответ Е...С
Понимают, кто по-настоящему популярен.
Вот именно! Упоминание фамилии Трусовой автоматом означает интерес к интервью. Сама по себе Петросян не так популярна, а тут хоть прочитают из-за Саши что там наговорила про неё Петросян.
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