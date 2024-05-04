Петросян о рекорде Трусовой по четверным: «Я думаю, это достижение не повторит никто, а если и повторит, то не скоро»

Аделия Петросян считает, что рекорд Александры Трусовой еще не скоро будет побит.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Трусова стала первой в истории фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в произвольной программе.

«Я думаю, что это достижение не повторит никто, а если и повторит, то это случится не скоро. Вот чтобы именно во взрослом возрасте на самом важном старте пять квадов…

Помню, я была в таком шоке, когда смотрела прокат Саши на Олимпиаде… Она вместе с нашими тренерами сделала что-то невозможное», – сказала чемпионка России Петросян.

Трусова прыгнула 5 четверных на Олимпиаде: упрямство вписало ее в историю, но из-за него же Саша упустила золото