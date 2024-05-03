Елена Соколова: «Многие эксперты говорили, что на чемпионате мира должны были победить Гиллес и Пуарье. Я с этим согласна»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России танцы на льду сборная Канады сборная США сборная Чехии Поль Пуарье сборная Швеции Пайпер Гиллес Мэдисон Хаббелл Захари Донохью Лоранс Фурнье-Бодри Николай Соренсен Николай Майоров Екатерина Миронова Евгений Устенко Натали Ташлерова Филип Ташлер Елена Соколова (танцы на льду) Катержина Мразкова Даниэль Мразек Милла Рууд Рейтан Фигурное катание

Миронова – Устенко и их тренер рассказали, чьи выступления на ЧМ им понравились.

Екатерина Миронова и Евгений Устенко выступают в танцах на льду. Дуэт тренируется под руководством Елены Соколовой.

Соколова: Мои фавориты – Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, уже много лет нравятся. До этого у меня были Мэдисон Хаббел и Захари Донохью. Еще люблю смотреть на Лоранс Фурнье-Бодри и Николая Соренсена.

Многие эксперты говорили, что на чемпионате мира должны были победить Гиллес-Пуарье. Я с этим согласна. Тут уж решали судейские голоса, оценки за линии и прочие технические нюансы, рейтинг явно сыграл роль.

Мне кажется, судьям вообще было трудно оценивать этот турнир: несколько чистых прокатов лидеров, такие близкие по качеству... У нас же самый субъективный вид: ты смотришь на элементы, вроде картинка красивая, а в ногах может быть ничего. Или наоборот, в ногах все есть, а картинку смотреть неинтересно.

Результаты уже не изменишь, но канадский дуэт я продолжаю любить и жду новых интересных постановок!

Устенко: Мы с удовольствием посмотрели чемпионат мира, всю пятичасовую запись. Больше всего понравились Ташлеровы и Мразковы. У Кати и Дани вообще был прорывной сезон!

Миронова: Мне понравились Милла Рууд Рейтан и Николай Майоров в короткой программе. Яркая постановка, все отработано, хорошая техника, каждое движение параллельно и эмоционально. Да, в произвольный танец ребята не отобрались. Но они ведь, на минуточку, два одиночника, которые встали в пару прошлым летом. Так хорошо наработали танцорский навык, что, глядя на их танец, не понимаешь, что это новодел. Они не похожи на одиночников. Наоборот – космос!

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Я тоже за Гиллес и Пуарье. И Ташлеровы невероятные. Уникальные. Но, какие-то лопыри впереди. Анекдот.
+1
0
+1
Вот последняя очка, не была лучшей ни в чем, но победила по сумме баллов за две программы, почему бы прекрасной паре ЧБ не победить по сумме баллов, тем более они были лучшими в КП. А пара ГП были восхитительными и лучшими в ПП.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий