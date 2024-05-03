Елена Соколова: «Многие эксперты говорили, что на чемпионате мира должны были победить Гиллес и Пуарье. Я с этим согласна»

Миронова – Устенко и их тренер рассказали, чьи выступления на ЧМ им понравились.

Екатерина Миронова и Евгений Устенко выступают в танцах на льду. Дуэт тренируется под руководством Елены Соколовой.

Соколова: Мои фавориты – и , уже много лет нравятся. До этого у меня были и . Еще люблю смотреть на Лоранс Фурнье-Бодри и .

Многие эксперты говорили, что на чемпионате мира должны были победить Гиллес-Пуарье. Я с этим согласна. Тут уж решали судейские голоса, оценки за линии и прочие технические нюансы, рейтинг явно сыграл роль.

Мне кажется, судьям вообще было трудно оценивать этот турнир: несколько чистых прокатов лидеров, такие близкие по качеству... У нас же самый субъективный вид: ты смотришь на элементы, вроде картинка красивая, а в ногах может быть ничего. Или наоборот, в ногах все есть, а картинку смотреть неинтересно.

Результаты уже не изменишь, но канадский дуэт я продолжаю любить и жду новых интересных постановок!

Устенко: Мы с удовольствием посмотрели чемпионат мира, всю пятичасовую запись. Больше всего понравились Ташлеровы и Мразковы. У Кати и Дани вообще был прорывной сезон!

Миронова: Мне понравились Милла Рууд Рейтан и Николай Майоров в короткой программе. Яркая постановка, все отработано, хорошая техника, каждое движение параллельно и эмоционально. Да, в произвольный танец ребята не отобрались. Но они ведь, на минуточку, два одиночника, которые встали в пару прошлым летом. Так хорошо наработали танцорский навык, что, глядя на их танец, не понимаешь, что это новодел. Они не похожи на одиночников. Наоборот – космос!