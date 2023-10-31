Соколова о любимых зарубежных танцорах: «Я за Мразковых и Ташлеровых. Многие скажут, что Натали плохо выглядит, но она же свой вес возит на такой скорости»

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Тренер по танцам на льду Елена Соколова высказалась о весе спортсменок.

– Зарубежные танцы сейчас правда более кайфовые, чем наши?

– На данный момент мне интереснее смотреть за иностранными парами. Очень близко общаюсь с многими тренерами, и мы сотрудничаем с некоторыми весьма конкретно в постановках, рабочих моментах. Черпаю много из этого общения.

– У вас есть фавориты за рубежом?

– Когда катались Хаббелл/Донохью, я была их фанаткой, безумно нравился их стиль, он мне близок. Нравится мощь, скорость, активная харизма, поглощающая. Сейчас я за две пары чехов, Мразковы и Ташлеровы. Многие скажут, что она (Натали Ташлер – Sports.ru) плохо выглядит, но она же свой вес возит на такой скорости.

– А это вообще здоровая тема – про вес? Когда говорят, что Камиле [Валиевой] надо худеть...

– Если человек справляется со своим весом и прыгает тот же набор, то в чем проблема? С девочками нужно ждать. Каждая проходит пубертат. Если мы хотим сохранить спортсменку, то должны принимать ее и такой тоже. И дать ей время понять тело. Лизе [Туктамышевой] дали время? Посмотрите, как она шикарно выглядит. И Камиле нужно дать время. Она будет в той звенящей форме, красивой.

– Просто ощущение, что только Лизе его и дали. Как история показывает.

– Одиночниц много, большая конкуренция. Поэтому тут зависит от самой спортсменки, насколько она готова ждать и насколько долго она готова себя посвящать спорту. Ну и от тренерского штаба тоже – насколько важен спортсмен. Такими, как Камила, не раскидываются, – сказала Соколова.

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17 комментариев

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King_bez_ice
Достали про вес
То, как Наталья владеет коньком, никогда не будет владеть Диана или Лиза Ш
+16
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Франтин
Ну, может, Ташлерова и возит, но некрасиво возит (на моё имхо, конечно). Всё-таки в ФК важна и эстетика, это не шорт-трек и не конькобежный спорт.
+14
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N-fox
Ташлеры катят мощно, но мне лично такая эстетика не близка. Для меня танцы - не только техника, но и красивые линии, то, как партнеры смотрятся вместе.
+9
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Татьяна Скрынникова
Мразкова/Мразек катят бесподобно. Летают по льду. С линиями можно и нужно работать, но такому раскату не научишь.
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Док Аксель
Всё-таки в танцах пара должна ещё и эффектно выглядеть. Движения, линии, позиции, хореографические элементы, скольжение. Всё это в сочетании и даёт общую картину танца и его красоту.
+4
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N-fox
Ответ King_bez_ice
Достали про вес То, как Наталья владеет коньком, никогда не будет владеть Диана или Лиза Ш
Я думаю, можно найти очень много примеров танцорш, которые коньком владеют не хуже Наталии, и находятся в оптимальном весе.
+7
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Anita Levchenko
Ответ King_bez_ice
Достали про вес То, как Наталья владеет коньком, никогда не будет владеть Диана или Лиза Ш
Да, но тем, что она так выглядит, она позволяет засовывать себя и свою пару под Диан и Лиз🙃 Танцы - это не только про владение коньком, это про ощущение лёгкости происходящего на льду, а с таким весом у партнёрши этого ощущения в любом элементе, где её коньки отрываются ото льда, добиться практически невозможно.
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Anita Levchenko
Ответ sabina_katarina
Даже если бы она весила 40 кг, её всё равно засунули бы под Дэвис. Там мама закусила удила и поставила цель надеть доче все медали мира. Только талант ни за какие деньги не купишь, и в конце концов Натали дочу объедет. Им бы танцы под их мощь, а не вот эту ерунду, которую им ставят. И для танцев Ташлерова с весом куда лучше худосочной Дианы.
У неё перевес килограмм 10, убиваются у неё колени, убивается спина у её партнёра, вообще ничего хорошего нет, просто могут развалиться раньше, чем объедут Диану🙈Диана в отличной форме для танцев, безотносительно всех остальных аспектов её катания.
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Елизавета Смородина
помню как тут Лизу хейтили за лишний вес. один коля фан чего стоил. вроде леки везде писал гадости
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Лиля Симонова
Скорость у них хорошая. Но эстетика очень сомнительная. Барышня так несется, волосы назад, что сметает все на своем пути. Все-таки данный вид спорта - фигурное катание, а не скоростной бег. С Хаббел сравнение не корректное, там очень красивая и яркая внешность у партнерши. В паре ХД оба очень интересные внешне, помимо катания.
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Heopsa
Бедная Ташлерова. Она свой обмен веществ и свою предрасположенность к полноте не выбирала. Я думаю, она себя и так в ежовых рукавицах держит, чтоб быть в такой форме, как сейчас. Конек у нее классный, многим худым партнершам-некатайкам о таком только мечтать.
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БезызбежноНаКрасный
Ваня Букин - ну я же свой вес вожу на такой скорости!
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sabina_katarina
Ответ Anita Levchenko
У неё перевес килограмм 10, убиваются у неё колени, убивается спина у её партнёра, вообще ничего хорошего нет, просто могут развалиться раньше, чем объедут Диану🙈Диана в отличной форме для танцев, безотносительно всех остальных аспектов её катания.
Угу, эти мантры постоянно в адрес Хаббелл повторяли, а она каталась себе и каталась, попутно медали собирая. Так что, думаю, не стоит за Ташлеровых переживать, сами разберутся.
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Anita Levchenko
Ответ sabina_katarina
Угу, эти мантры постоянно в адрес Хаббелл повторяли, а она каталась себе и каталась, попутно медали собирая. Так что, думаю, не стоит за Ташлеровых переживать, сами разберутся.
У Хаббелл разве был партнёр габаритов Ташлера?😏 И она, кстати, не была никогда толстая, она именно крупная, у неё широкая спина, мощные руки и ноги, это не изменить никак, с любым процентным содержанием жира она бы смотрелась крупновато из-за этого. А Ташлерова была бы миниатюрная куколка, если бы сбросила вес, там именно лишний жир.
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Anita Levchenko
Ответ Heopsa
Бедная Ташлерова. Она свой обмен веществ и свою предрасположенность к полноте не выбирала. Я думаю, она себя и так в ежовых рукавицах держит, чтоб быть в такой форме, как сейчас. Конек у нее классный, многим худым партнершам-некатайкам о таком только мечтать.
Значит врачу их команды надо этим озаботиться и сделать ей ТИ под нужную фарму.
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