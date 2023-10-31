Соколова о любимых зарубежных танцорах: «Я за Мразковых и Ташлеровых. Многие скажут, что Натали плохо выглядит, но она же свой вес возит на такой скорости»

Тренер по танцам на льду Елена Соколова высказалась о весе спортсменок.

– Зарубежные танцы сейчас правда более кайфовые, чем наши?

– На данный момент мне интереснее смотреть за иностранными парами. Очень близко общаюсь с многими тренерами, и мы сотрудничаем с некоторыми весьма конкретно в постановках, рабочих моментах. Черпаю много из этого общения.

– У вас есть фавориты за рубежом?

– Когда катались / , я была их фанаткой, безумно нравился их стиль, он мне близок. Нравится мощь, скорость, активная харизма, поглощающая. Сейчас я за две пары чехов, Мразковы и Ташлеровы. Многие скажут, что она (Натали Ташлер – Sports.ru) плохо выглядит, но она же свой вес возит на такой скорости.

– А это вообще здоровая тема – про вес? Когда говорят, что Камиле [ ] надо худеть...

– Если человек справляется со своим весом и прыгает тот же набор, то в чем проблема? С девочками нужно ждать. Каждая проходит пубертат. Если мы хотим сохранить спортсменку, то должны принимать ее и такой тоже. И дать ей время понять тело. [Туктамышевой] дали время? Посмотрите, как она шикарно выглядит. И Камиле нужно дать время. Она будет в той звенящей форме, красивой.

– Просто ощущение, что только Лизе его и дали. Как история показывает.

– Одиночниц много, большая конкуренция. Поэтому тут зависит от самой спортсменки, насколько она готова ждать и насколько долго она готова себя посвящать спорту. Ну и от тренерского штаба тоже – насколько важен спортсмен. Такими, как Камила, не раскидываются, – сказала Соколова.