Жулин о шоу-программах: «Люди подошли не халатно, как обычно подходят к показательному номеру – «полупьяные» вышли, откатали набор из старых элементов»

Теги сборная России Александр Жулин ТАСС Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Александр Жулин остался доволен тем, как прошел первый турнир шоу-программ. 

«Я очень доволен тем, как прошел проект, примерно так себе и видел, очень доволен прокатами обеих моих пар – любимых Вики и Никиты (Синициной и Кацалапова), Кати и Димы (Бобровой и Соловьева).

На мой взгляд, Катя и Дима немножечко недополучили, я посмотрел – у них какая-то оценка в пять баллов есть, а так в общем и целом результат закономерный.

Интересно видеть – выиграл одиночник , второе место – танцы на льду, третье – одиночница, не хватило еще парного катания в тройке, но тем не менее Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин получили приз от судейского корпуса.

Пересматриваю по телевизору – картинка очень красивая. Собственно, ты смотришь показательные выступления, но еще и с оценками, что всегда увеличивает интерес зрителей к этому, плюс мне нравится, что люди подошли не халатно, как они обычно подходят к показательному номеру, знаете, соревнования закончились – там все «полупьяные» вышли, откатали что-то, набор из старых элементов, а здесь люди серьезно подошли к этому вопросу, потому что это денежный приз – раз, полный зал – два, поэтому, я думаю, это может иметь хорошее продолжение.

Спортсменов у нас много, плюс сидят молодые ребята, смотрят на Алексея Ягудина, Татьяну Тотьмянину и Максима Маринина, естественно, они вбирают как губка это все, понимают, что им не хватает, что такое актерское мастерство, что такое настоящая хореография. Я думаю, это самый потрясающий проект для молодежи – поучиться и потом стать теми же самыми монстрами, которые могут все что угодно отыграть на льду», – сказал Жулин. 

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19 комментариев

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pashkka
Сколько его пару СК не наряжай в разные костюмы, всё равно катают всегда одно и тоже!
Если случайно поставить не ту музыку, никто даже и не заметит! Где креатив-то? Переоценили их, конечно, затащив на второе место. (
А вот БС реально приятно удивили, и номер и исполнение - всё на уровне!
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Syndycate
Ну вообще то победили по мнению жюри именно такие программы, которые сделаны на коленке
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unknownman
Я наверно чего-то не понимаю в искусстве, но во время выступлений Синициной-Кацалапова и Тотьмяниной-Маринина я чуть не уснул.
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Kareglazaya
Пары Жулина как раз вообще не удивили - показали привычные для себя "страдания". Щербакова, Акатьева тоже показали номера в том же стиле, в котором выступали на соревнованиях.
И полупьяный человек на этом турнире был)) По крайней мере выглядел как человек, принявший на грудь)
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Anneta28
Ответ Светлана Романова
Да Ягудин же так и сделал,как Жулин сказал.Ну один в один.Вышел полупьяный,откатал набор из старых элементов,еще и лучик света из программы Олега Попова позаимствовал!
Но это в очередной раз доказывет, что мастерство не пропьешь!))
Не однозначно отношусь к Ягудину как к человеку, но как фигурист - он гений. Таких сейчас нет. Первое место его по праву.
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Акселек давай
Ответ Анна Беляева
Полупьяными на показалки в силу возщраста там могут выйти разве что тренеры :-)) Остальным пока не наливают :-))
Да шутка это, шутка!
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Лакс
Но только обе его пары вместе с ним под музыку скомпоновали накатанные старые элементы и откатали мало отличимое от их программ. И не запоминающееся.(
Ни оригинальной идеи, ни новых поддержек/элементов.
У СК заранее ожидаемо что вот тут они заходят на их фирменную поддержку и т.д.
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Анна Беляева
Ответ Акселек давай
Я прям вижу, как в ТШТ выходят полупьяные катать показалку))
Полупьяными на показалки в силу возщраста там могут выйти разве что тренеры :-)) Остальным пока не наливают :-))
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askarik1992
Надеюсь первый и последний турнир такого рода.. Ожидания не оправдал да и аншлага не случилось шляпа а не шоу
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Mikhail Lopatin
"люди подошли не халатно, как они обычно подходят к показательному номеру, знаете, соревнования закончились – там все «полупьяные» вышли, откатали что-то, набор из старых элементов"

Я так понимаю, это Жулин раскрывает секреты своей творческой лаборатории, так сказать?
Вообще я много Гала смотрел, в том числе вживую - полупьяных фигуристов не видел никогда вроде. И номера часто симпатичные попадались.
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newselena
"Вышли на показательные полупьяные" это он про кого? Видимо, в бытность его спортсменом, такое происходило постоянно? Хотя, Ягудин тоже выступает частенько не в адекватном состоянии на различных шоу
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Competition Score
Один из постановщиков бреда несет очередной бред.
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B.l.a.z.e
Так это твои пары, Жулин, всегда так делали, что ИК, что СК.. джинсы, футболка белая или распашонка никиткина, и давай произвольный танцевать под другую музыку на гала))
+16
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Акселек давай
Я прям вижу, как в ТШТ выходят полупьяные катать показалку))
+6
-1
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Свет19
Что вы такое говорите, господин Жулин. Закусывать надо :))
+12
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Ёжик_в_тумане
Ответ Katerina Sunny
Что Жулин несёт? На Гала всегда были номера, которые специально ставили.
Молодость вспомнил😉
+12
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Princess23
Жулин, а что нового было в той мути что скатали СК, кроме жутких ресниц змеюки?
+27
-1
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Светлана Романова
Да Ягудин же так и сделал,как Жулин сказал.Ну один в один.Вышел полупьяный,откатал набор из старых элементов,еще и лучик света из программы Олега Попова позаимствовал!
+16
-9
+7
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Katerina Sunny
Что Жулин несёт? На Гала всегда были номера, которые специально ставили.
+10
-3
+7
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