Жулин о шоу-программах: «Люди подошли не халатно, как обычно подходят к показательному номеру – «полупьяные» вышли, откатали набор из старых элементов»

остался доволен тем, как прошел первый турнир шоу-программ.

«Я очень доволен тем, как прошел проект, примерно так себе и видел, очень доволен прокатами обеих моих пар – любимых Вики и Никиты (Синициной и Кацалапова), Кати и Димы (Бобровой и Соловьева).

На мой взгляд, Катя и Дима немножечко недополучили, я посмотрел – у них какая-то оценка в пять баллов есть, а так в общем и целом результат закономерный.

Интересно видеть – выиграл одиночник , второе место – танцы на льду, третье – одиночница, не хватило еще парного катания в тройке, но тем не менее и получили приз от судейского корпуса.

Пересматриваю по телевизору – картинка очень красивая. Собственно, ты смотришь показательные выступления, но еще и с оценками, что всегда увеличивает интерес зрителей к этому, плюс мне нравится, что люди подошли не халатно, как они обычно подходят к показательному номеру, знаете, соревнования закончились – там все «полупьяные» вышли, откатали что-то, набор из старых элементов, а здесь люди серьезно подошли к этому вопросу, потому что это денежный приз – раз, полный зал – два, поэтому, я думаю, это может иметь хорошее продолжение.

Спортсменов у нас много, плюс сидят молодые ребята, смотрят на , Татьяну Тотьмянину и Максима Маринина, естественно, они вбирают как губка это все, понимают, что им не хватает, что такое актерское мастерство, что такое настоящая хореография. Я думаю, это самый потрясающий проект для молодежи – поучиться и потом стать теми же самыми монстрами, которые могут все что угодно отыграть на льду», – сказал Жулин.