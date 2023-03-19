Жулин о шоу-программах: «Люди подошли не халатно, как обычно подходят к показательному номеру – «полупьяные» вышли, откатали набор из старых элементов»
Александр Жулин остался доволен тем, как прошел первый турнир шоу-программ.
«Я очень доволен тем, как прошел проект, примерно так себе и видел, очень доволен прокатами обеих моих пар – любимых Вики и Никиты (Синициной и Кацалапова), Кати и Димы (Бобровой и Соловьева).
На мой взгляд, Катя и Дима немножечко недополучили, я посмотрел – у них какая-то оценка в пять баллов есть, а так в общем и целом результат закономерный.
Интересно видеть – выиграл одиночник , второе место – танцы на льду, третье – одиночница, не хватило еще парного катания в тройке, но тем не менее Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин получили приз от судейского корпуса.
Пересматриваю по телевизору – картинка очень красивая. Собственно, ты смотришь показательные выступления, но еще и с оценками, что всегда увеличивает интерес зрителей к этому, плюс мне нравится, что люди подошли не халатно, как они обычно подходят к показательному номеру, знаете, соревнования закончились – там все «полупьяные» вышли, откатали что-то, набор из старых элементов, а здесь люди серьезно подошли к этому вопросу, потому что это денежный приз – раз, полный зал – два, поэтому, я думаю, это может иметь хорошее продолжение.
Спортсменов у нас много, плюс сидят молодые ребята, смотрят на Алексея Ягудина, Татьяну Тотьмянину и Максима Маринина, естественно, они вбирают как губка это все, понимают, что им не хватает, что такое актерское мастерство, что такое настоящая хореография. Я думаю, это самый потрясающий проект для молодежи – поучиться и потом стать теми же самыми монстрами, которые могут все что угодно отыграть на льду», – сказал Жулин.
Если случайно поставить не ту музыку, никто даже и не заметит! Где креатив-то? Переоценили их, конечно, затащив на второе место. (
А вот БС реально приятно удивили, и номер и исполнение - всё на уровне!
И полупьяный человек на этом турнире был)) По крайней мере выглядел как человек, принявший на грудь)
Не однозначно отношусь к Ягудину как к человеку, но как фигурист - он гений. Таких сейчас нет. Первое место его по праву.
Ни оригинальной идеи, ни новых поддержек/элементов.
У СК заранее ожидаемо что вот тут они заходят на их фирменную поддержку и т.д.
Я так понимаю, это Жулин раскрывает секреты своей творческой лаборатории, так сказать?
Вообще я много Гала смотрел, в том числе вживую - полупьяных фигуристов не видел никогда вроде. И номера часто симпатичные попадались.