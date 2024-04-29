Александр Шустицкий: «Корней Чуковский является моим прапрапрадедушкой. Очень приятно знать, что твой родственник – великий писатель»

Фигурист Александр Шустицкий рассказал о родстве с Корнеем Чуковским.

– Корней Иванович является моим прапрапрадедушкой, моя прабабушка его внучка. Я узнал об этом в детстве, бабушки рассказали. Было очень приятно знать, что твой родственник великий писатель, которого знают в России и по всему миру. Даже японцы очень любят произведения Чуковского. В школе я не прям чтобы всем рассказывал о своем родстве, не считаю, что это должно поднять меня в каком‑то определенном обществе. Но когда делился – ребята удивлялись, кто‑то не верил.

В целом, мне много рассказывали о его жизни, как он работал, о его семье, детях. Я периодически бываю в его доме‑музее в Переделкино, где помимо экскурсий для детей также проводятся экскурсии для взрослых. Также в Переделкино есть традиция – костры, где собираются дети. Начало лета в городке писателей отмечают театральными представлениями, песнями, играми.

– Насколько важно в вашем роду сохранять память о великом писателе?

– Конечно, важно сохранить информацию о Корнее Ивановиче, его произведениях, учитывая заложенный пласт в российскую литературу, особенно в детскую. На его произведениях выросло несколько поколений. К тому же он был литературоведом и выпустил много работ, в которых анализировал жизнь и деятельность различных писателей. Например, «О Чехове».

– Деятельность Корнея Ивановича повлияла на вас?

– Все его сказки несут определенный моральный смысл, это можно почерпнуть для себя и в детстве, и будучи взрослым. Произведения прочитанные, осмысленные в юности влияют на формирование личности, на мне в том числе это сказалось, в положительном ключе, конечно.

– У вас никогда не было желания что‑то написать?

– Иногда бывают такие порывы, но до полноценных трудов не доходило. Сочинения в школе писал неплохо, всем нравилось, даже проходил в какие‑то туры на олимпиадах по литературе. Но сказать, что хотел бы этим заниматься – не могу.

– Любимое произведение прапрапрадедушки?

– Все они известны и любимы мной. «Айболит», «Мойдодыр», «Муха‑цокотуха», тот же «Телефон». Не могу выделить что‑то конкретное, – сказал Шустицкий.

Шустицкий выступал в танцах на льду с Софьей Тютюниной и Александрой Кравченко. Сейчас работает тренером в группе Екатерины Рублевой и Ивана Шефера.