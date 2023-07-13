Александр Шустицкий: «По многим причинам я решил приостановить карьеру. Последний год был психологически сложен для меня»

Фигурист Александр Шустицкий рассказал о приостановке спортивной карьеры.

Накануне стало известно, что Шустицкий начал тренерскую деятельность. В сезоне-2022/23 фигурист выступал в дуэте с Александрой Кравченко, ранее – с Софьей Тютюниной.

«По многим причинам я решил приостановить карьеру. Давно хотел попробовать себя в этой роли. И я благодарен своим тренерам за то, что они услышали мое желание и приняли меня.

У нас складывается хороший тренерский коллектив, я работаю с младшей группой. У меня имеется много планов, некоторые из которых уже начинают реализовываться. Хочу сказать огромное спасибо Саше [Кравченко] за этот сезон и за то, что она поняла и приняла мое решение.

Последний год был психологически сложен для меня, и я рад, что Саша была рядом. У нас с ней хорошие отношения. Оба находимся на одном катке», – сказал Шустицкий.