Александр Шустицкий: «По многим причинам я решил приостановить карьеру. Последний год был психологически сложен для меня»

Теги сборная России танцы на льду Александра Кравченко Софья Тютюнина Александр Шустицкий Фигурное катание

Фигурист Александр Шустицкий рассказал о приостановке спортивной карьеры.

Накануне стало известно, что Шустицкий начал тренерскую деятельность. В сезоне-2022/23 фигурист выступал в дуэте с Александрой Кравченко, ранее – с Софьей Тютюниной. 

«По многим причинам я решил приостановить карьеру. Давно хотел попробовать себя в этой роли. И я благодарен своим тренерам за то, что они услышали мое желание и приняли меня.

У нас складывается хороший тренерский коллектив, я работаю с младшей группой. У меня имеется много планов, некоторые из которых уже начинают реализовываться. Хочу сказать огромное спасибо Саше [Кравченко] за этот сезон и за то, что она поняла и приняла мое решение.

Последний год был психологически сложен для меня, и я рад, что Саша была рядом. У нас с ней хорошие отношения. Оба находимся на одном катке», – сказал Шустицкий. 

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5 комментариев

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kate_ko
Ответ Gemma157
Еще один приостановивший.. Взяли моду.. Лучше бы сразу завершали и все. Одна вон с 2019 года на паузе сидит, все ждем когда наберется совести и официально объявит..
если моя память ни с кем не изменяет, вы фанатка Жени Медведевой. ничего не хотите сказать в этой связи?))) если что, у меня ни к кому из ребят претензий нет - пауза, так пауза, но смешно читать холивары разных фанов)
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Додик Аксель
Александру успешно справиться с психологическими проблемами, работа с детьми этому поспособствует и ждём возобновления спортивной карьеры. Удачи !
+4
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Katerina Sunny
Пошел по пути Шевченко и Ерёменко?
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Мира2024
Удачи! Пусть исполняются все мечты и желания!
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