Александра Кравченко: «Шустицкий пробует себя в новом, у него хорошо получается. Я продолжаю карьеру и нахожусь в поисках партнера»
Фигуристка Александра Кравченко заявила, что намерена продолжить карьеру.
В сезоне-2022/23 Кравченко выступала в танцах на льду в дуэте с Александром Шустицким. Они становились бронзовыми призерами Гран-при России.
Сегодня стало известно, что Шустицкий приостанавливает карьеру и начинает тренерскую деятельность.
«Да, Саша принял такое сложное решение. Пробует себя в новом, и у него хорошо это получается.
Сезон был очень насыщенный и интересный, очень рада, что рядом был Саша и наш тренерский коллектив! Спасибо им, что продолжают нас поддерживать!
Я остаюсь в группе, продолжаю карьеру и нахожусь в поисках партнера», – сказала Кравченко.
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