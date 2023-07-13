Александра Кравченко: «Шустицкий пробует себя в новом, у него хорошо получается. Я продолжаю карьеру и нахожусь в поисках партнера»

Теги сборная России танцы на льду Александра Кравченко Александр Шустицкий Фигурное катание

Фигуристка Александра Кравченко заявила, что намерена продолжить карьеру.

В сезоне-2022/23 Кравченко выступала в танцах на льду в дуэте с Александром Шустицким. Они становились бронзовыми призерами Гран-при России.

Сегодня стало известно, что Шустицкий приостанавливает карьеру и начинает тренерскую деятельность. 

«Да, Саша принял такое сложное решение. Пробует себя в новом, и у него хорошо это получается.

Сезон был очень насыщенный и интересный, очень рада, что рядом был Саша и наш тренерский коллектив! Спасибо им, что продолжают нас поддерживать!

Я остаюсь в группе, продолжаю карьеру и нахожусь в поисках партнера», – сказала Кравченко. 

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1 комментарий

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Boginya
Удачи ребятам каждому на своем пути!
+5
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+5
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