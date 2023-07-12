Екатерина Рублева: «Шустицкий пробует себя в роли тренера. Мы рады, что в нем есть желание расти в этой сфере»
Фигурист Александр Шустицкий начал тренерскую деятельность.
Об этом рассказала тренер Екатерина Рублева.
«Да, Александр пробует себя в роли тренера. Я думаю, что он сам сможет прокомментировать этот момент более детально.
Он давно является частью нашей команды, и мы рады, что в нем есть желание и стремление расти в этой сфере», – сказала Рублева.
В прошедшем сезоне Шустицкий выступал в дуэте с Александрой Кравченко.
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