Екатерина Рублева: «Шустицкий пробует себя в роли тренера. Мы рады, что в нем есть желание расти в этой сфере»

Фигурист Александр Шустицкий начал тренерскую деятельность.

Об этом рассказала тренер .

«Да, Александр пробует себя в роли тренера. Я думаю, что он сам сможет прокомментировать этот момент более детально.

Он давно является частью нашей команды, и мы рады, что в нем есть желание и стремление расти в этой сфере», – сказала Рублева.

В прошедшем сезоне Шустицкий выступал в дуэте с Александрой Кравченко.