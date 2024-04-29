Мозер о работе с Хабибулинной и Княжуком: «Я всех уговорила: давайте мы все-таки еще раз в эту «лужу» войдем. Хотя очень долго не хотела»

Нина Мозер объяснила переход Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука в свою группу.

Хабибуллина и Княжук выступают в парном катании, ранее они тренировались у Сергея Доброскокова. В прошедшем сезоне дуэт стал четвертым на чемпионате России и Спартакиаде.

– Что это был за такой неожиданный трансфер? Или давно планировалось?

– Ничего не планировалось. Софья Николаевна меня убедила, что мне надо еще поработать тренером. Она меня очень долго уговаривала, месяца три.

– Что нам ждать, обновленных Хабибуллину – Княжука? Или просто работаем над тем, что есть?

– Почему обновленных? Ребята приходили ко мне, мы разговаривали, они были у меня когда-то детьми на сборе ISU. Им понравилась моя команда – у меня команда-то не развалилась. У меня ушли какие-то люди, но основная команда, костяк остался.

И, в общем-то, я всех уговорила, что давайте мы все-таки еще раз в эту «лужу» войдем. Хотя очень долго не хотела. Но посмотрим, это такой вызов судьбы. Я их предупредила, что все будет не так просто, потому что вы пришли к Мозер, ха-ха, – ответила заслуженный тренер России и глава Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер.