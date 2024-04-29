Мозер о работе с Хабибулинной и Княжуком: «Я всех уговорила: давайте мы все-таки еще раз в эту «лужу» войдем. Хотя очень долго не хотела»
Нина Мозер объяснила переход Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука в свою группу.
Хабибуллина и Княжук выступают в парном катании, ранее они тренировались у Сергея Доброскокова. В прошедшем сезоне дуэт стал четвертым на чемпионате России и Спартакиаде.
– Что это был за такой неожиданный трансфер? Или давно планировалось?
– Ничего не планировалось. Софья Николаевна меня убедила, что мне надо еще поработать тренером. Она меня очень долго уговаривала, месяца три.
– Что нам ждать, обновленных Хабибуллину – Княжука? Или просто работаем над тем, что есть?
– Почему обновленных? Ребята приходили ко мне, мы разговаривали, они были у меня когда-то детьми на сборе ISU. Им понравилась моя команда – у меня команда-то не развалилась. У меня ушли какие-то люди, но основная команда, костяк остался.
И, в общем-то, я всех уговорила, что давайте мы все-таки еще раз в эту «лужу» войдем. Хотя очень долго не хотела. Но посмотрим, это такой вызов судьбы. Я их предупредила, что все будет не так просто, потому что вы пришли к Мозер, ха-ха, – ответила заслуженный тренер России и глава Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер.
ХК главное на желтые одёжи в черные горохи не соглашаться. До сих пор в глазах рябит.
Напомните хотя бы одних, кого она прям в пару поставила и кто при этом добился успехов.
Разваленных - тьма. Юниоры? Вроде были какие-то, но ни одни до сеньоров не добрались. Парники для НинМихалны как конструктор
Наташе бы попереживать, наберет полкило, и привет