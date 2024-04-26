Евгения Медведева: «Дедушки Валиевой не стало вскоре после Олимпиады, он ушел из жизни»

Теги Алексей Ягудин сборная России допинг РУСАДА CAS женское катание Евгения Медведева Камила Валиева Фигурное катание

Евгения Медведева сообщила, что дедушка Камилы Валиевой ушел из жизни.

29 января 2024 года Cпортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года, начиная с 25 декабря 2021-го – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. 

Адвокаты фигуристки не доказали, что она приняла запрещенный препарат случайно. На слушаниях Камила называла клубничный десерт от дедушки (отца бывшего партнера ее матери Геннадия Соловьева) вариантом попадания допинга в организм. 

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в результате расследования постановило, что нет никаких доказательств от Валиевой, что Геннадий Соловьев вообще существует.

«Я хочу спросить: а где дедушка Камилы? Была же версия по поводу десерта, дедушки... Где дедушка?» – спросил олимпийский чемпион Алексей Ягудин в шоу «Каток». 

«Я тебе скажу, где дедушка. Дедушки не стало вскоре после Олимпиады, он ушел из жизни», – ответила Медведева.

Показания Валиевой в суде – хаос: сгущенка, варенье, пирожные от деда, намек на подставу от соперниц

Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет

55 комментариев
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Да ладно. Все его видели на открытии Игр будущего.
+172
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+143
Чушь какая-то. Или же речь о реальном дедушке, а не о Соловьеве - в противном случае, было бы указано в протоколах CAS.
+53
-5
+48
Очень странно, что эту печальную новость мы получаем из разговора между Ягудиным и Медведевой.
+50
-7
+43
Концы в воду
+40
-16
+24
И как только не язвили по поводу дедушки. Но почему раньше об этом никто из ближнего окружения Камилы не сообщил публично. Искренне жаль Камилу, это что-то запредельное по цинизму.
+27
-5
+22
Ответ Ozz99
Да ладно. Все его видели на открытии Игр будущего.
Это двойник, вам же профессор Соловей всё объяснил.
+25
-7
+18
Очень удобно
+24
-13
+11
Ответ Amneris
Чушь какая-то. Или же речь о реальном дедушке, а не о Соловьеве - в противном случае, было бы указано в протоколах CAS.
Ищет Вада,
Ищет полиция,
Ищут чиновники
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Дедушку
Лет семидесяти.
Ходил на каток он
С пирожкой в руке
И ушанкой на голове.

Кто же,
Откуда
И что он за птица
Деда,
Которого
Ищет столица?
Что натворил он
И в чем виноват?
Вот что Медведева
О нем говорит:
Умер.
Она не ######(врет).
Она ведь одна
Знает об этом.
+17
-6
+11
Ответ hqdsgyj5xc
Капец… Довели дедушку. Очень жалко его. А сколько было шуточек и подколов после публикации материалов суда. Надеюсь теперь хоть оставят его в покое.
Он умер вскоре после Олимпиады, а не через год с лишним, когда стали проталкивать версию о пирожном
+19
-8
+11
Кто ее все время за язык тянет?... Разве это ее дело? Если бы Ками хотела, она бы сама озвучила эту информацию...
+35
-25
+10
Ответ Dina2
И как только не язвили по поводу дедушки. Но почему раньше об этом никто из ближнего окружения Камилы не сообщил публично. Искренне жаль Камилу, это что-то запредельное по цинизму.
Тут непонятно, тот ли это дедушка или не тот. Вообще, это не дело Медведевой, зачем она это говорит, это личная информация.
+17
-9
+8
о каком дедушке речь ?
+14
-6
+8
Ответ Amneris
Чушь какая-то. Или же речь о реальном дедушке, а не о Соловьеве - в противном случае, было бы указано в протоколах CAS.
и получается умышленно от русады скрывали смерть дедушки? все это дело сплошная чушь
+9
-1
+8
Капец… Довели дедушку. Очень жалко его. А сколько было шуточек и подколов после публикации материалов суда. Надеюсь теперь хоть оставят его в покое.
+27
-19
+8
Ответ В поисках смысла
А на играх будущего кто был? Двойник!? Мы так и знали
Ещё вы не знали , что обычно у людей бывает две бабушки и два дедушки . Пользуйтесь и не благодарите !
+6
0
+6
Бред какой-то.
Дедушка, не дедушка, умер, не умер, существует, не существует. Нифига непонятно.
Суд наверно так же подумал и решил ну их нафиг, не будем разбираться.
+13
-7
+6
бедный ребенок. Камила не заслужила всего того, что на нее свалилось(((
+13
-7
+6
Ответ Superkenguroo
Концы в воду
Чёрный юмор)
+8
-3
+5
Ответ Оле-Лукойе
Тут непонятно, тот ли это дедушка или не тот. Вообще, это не дело Медведевой, зачем она это говорит, это личная информация.
Дело-то не в Медведевой. Она лишь озвучила, то, чем люди интересовались. Мерзко, что из Камилы, самой фееричной фигуристки современности, сделали сакральную жертву.
+6
-2
+4
Почему такие важные сведения о Камиле сообщает ЕМ, кто она такая? Где мама, тренеры и другие близкие люди девушки?
+6
-2
+4
Сколько же всего пришлось пережить Камиле. Вся эта история какой-то ужас
+24
-20
+4
А помните пару чиновников умерли ,после ОИ в Сочи? От инфаркта? Тогда то Родченков и смотался на Запад?
Камаев и Синев,работали в РУСАДА. Инфаркты с разницей в 2 недели. Во как бывает.
+3
0
+3
Ответ Лакс
Человек ушел в мир иной, и реакция на это зашкаливающее скудоумие более чем у двух десятков человек. Хотя нет, больше, включая тех, кто породил и воспитал таких.
Этот мир циничен и жесток, друг мой. А "дедушка Валиевой" стал гораздо больше чем просто чей-то дедушка, это уже диагноз.
+3
0
+3
А почему в ходе слушаний тогда сторона Валиевой не сообщила об этом факте? Это же очень важный аспект.

Если дедушка правда скончался, то соболезную. Но, если честно, верится в это с большим трудом - зачем было скрывать от CAS факт его смерти?
+3
-1
+2
Ответ densdens17
Комментарий скрыт
Умер дедушка
+2
0
+2
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Зачем это ворошить опять сегодня-в день рождения Ками?! #хайп-нашеВсё?
Так по факту он ей и не дедушка.
+8
-6
+2
прям как синев и камаев ...
+2
0
+2
А пораньше нельзя было сказать? Ещё годик подождали бы.
+10
-8
+2
Ответ Shtirly
Кто ее все время за язык тянет?... Разве это ее дело? Если бы Ками хотела, она бы сама озвучила эту информацию...
Если вы не заметили, Камилу на эту тему вообще не спрашивают и она ничего не говорит. Если эта информация в свободном доступе у других фигуристов и они пытаются смягчить восприятие ситуации с допингом, ничего плохого в этом нет
+8
-6
+2
Ответ Ozz99
Да ладно. Все его видели на открытии Игр будущего.
Тут просто браво!
+18
-17
+1
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