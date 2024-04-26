Евгения Медведева: «Дедушки Валиевой не стало вскоре после Олимпиады, он ушел из жизни»
Евгения Медведева сообщила, что дедушка Камилы Валиевой ушел из жизни.
29 января 2024 года Cпортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года, начиная с 25 декабря 2021-го – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.
Адвокаты фигуристки не доказали, что она приняла запрещенный препарат случайно. На слушаниях Камила называла клубничный десерт от дедушки (отца бывшего партнера ее матери Геннадия Соловьева) вариантом попадания допинга в организм.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в результате расследования постановило, что нет никаких доказательств от Валиевой, что Геннадий Соловьев вообще существует.
«Я хочу спросить: а где дедушка Камилы? Была же версия по поводу десерта, дедушки... Где дедушка?» – спросил олимпийский чемпион Алексей Ягудин в шоу «Каток».
«Я тебе скажу, где дедушка. Дедушки не стало вскоре после Олимпиады, он ушел из жизни», – ответила Медведева.
Показания Валиевой в суде – хаос: сгущенка, варенье, пирожные от деда, намек на подставу от соперниц
Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет
Ищет полиция,
Ищут чиновники
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Дедушку
Лет семидесяти.
Ходил на каток он
С пирожкой в руке
И ушанкой на голове.
Кто же,
Откуда
И что он за птица
Деда,
Которого
Ищет столица?
Что натворил он
И в чем виноват?
Вот что Медведева
О нем говорит:
Умер.
Она не ######(врет).
Она ведь одна
Знает об этом.
Дедушка, не дедушка, умер, не умер, существует, не существует. Нифига непонятно.
Суд наверно так же подумал и решил ну их нафиг, не будем разбираться.
Камаев и Синев,работали в РУСАДА. Инфаркты с разницей в 2 недели. Во как бывает.
Если дедушка правда скончался, то соболезную. Но, если честно, верится в это с большим трудом - зачем было скрывать от CAS факт его смерти?