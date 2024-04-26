Евгения Медведева: «Дедушки Валиевой не стало вскоре после Олимпиады, он ушел из жизни»

Евгения Медведева сообщила, что дедушка Камилы Валиевой ушел из жизни.

29 января 2024 года Cпортивный арбитражный суд ( ) дисквалифицировал Валиеву на 4 года, начиная с 25 декабря 2021-го – дня, когда она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

Адвокаты фигуристки не доказали, что она приняла запрещенный препарат случайно. На слушаниях называла клубничный десерт от дедушки (отца бывшего партнера ее матери Геннадия Соловьева) вариантом попадания допинга в организм.

Российское антидопинговое агентство ( ) в результате расследования постановило, что нет никаких доказательств от Валиевой, что Геннадий Соловьев вообще существует.

«Я хочу спросить: а где дедушка Камилы? Была же версия по поводу десерта, дедушки... Где дедушка?» – спросил олимпийский чемпион в шоу «Каток».

«Я тебе скажу, где дедушка. Дедушки не стало вскоре после Олимпиады, он ушел из жизни», – ответила .

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