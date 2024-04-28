Медведева о том, готова ли курировать спортивный клуб: «Пока таких предложений не поступало, если поступят – будут приняты к рассмотрению»

Теги сборная России женское катание Нина Мозер Евгения Медведева Кубок Московского спорта Фигурное катание

Медведева ответила на вопрос, готова ли курировать клуб по фигурному катанию.

Фигуристка выступила с показательным номером на турнире «Битва школ» в Москве.

Ранее гендиректор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер заявила: «Можно разговаривать о том, чтобы ведущие спортсмены как-то помогали, курировали какие-то школы. Это интересный вариант».

– Кого отметите из детей на этих соревнованиях?

– Я больше отметила девочку, которая выиграла один из разрядов на турнире Евгении Медведевой. А так, столько талантливых ребятишек, тяжело уследить за всеми.

– Мозер предложила спортсменам курировать какие‑то спортивные клубы. Как относитесь к этому?

– Смотря что будет входить в функционал курирования. Пока таких предложений не поступало, если поступят – будут приняты к рассмотрению.

– В ваше время были подобные турниры?

– Да, конечно. Открытое первенство Москвы, например. Существовало, существует и будет существовать, – сказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. 

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4 комментария
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Ответ Viks
Что такое "курировать"? Взятки с него брать?
Скорее всего проводить мастер-классы, рассказывать как тренировались и воодушевлять юных спортсменов на победы на соревнованиях.
+2
0
+2
Что такое "курировать"? Взятки с него брать?
+1
0
+1
Ответ Viks
Что такое "курировать"? Взятки с него брать?
Вероятно, так теперь называется первая профессия Равильевны)
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