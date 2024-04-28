Медведева о том, готова ли курировать спортивный клуб: «Пока таких предложений не поступало, если поступят – будут приняты к рассмотрению»
Медведева ответила на вопрос, готова ли курировать клуб по фигурному катанию.
Фигуристка выступила с показательным номером на турнире «Битва школ» в Москве.
Ранее гендиректор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер заявила: «Можно разговаривать о том, чтобы ведущие спортсмены как-то помогали, курировали какие-то школы. Это интересный вариант».
– Кого отметите из детей на этих соревнованиях?
– Я больше отметила девочку, которая выиграла один из разрядов на турнире Евгении Медведевой. А так, столько талантливых ребятишек, тяжело уследить за всеми.
– Мозер предложила спортсменам курировать какие‑то спортивные клубы. Как относитесь к этому?
– Смотря что будет входить в функционал курирования. Пока таких предложений не поступало, если поступят – будут приняты к рассмотрению.
– В ваше время были подобные турниры?
– Да, конечно. Открытое первенство Москвы, например. Существовало, существует и будет существовать, – сказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.