Медведева о том, готова ли курировать спортивный клуб: «Пока таких предложений не поступало, если поступят – будут приняты к рассмотрению»

Медведева ответила на вопрос, готова ли курировать клуб по фигурному катанию.

Фигуристка выступила с показательным номером на турнире «Битва школ» в Москве.

Ранее гендиректор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер заявила: «Можно разговаривать о том, чтобы ведущие спортсмены как-то помогали, курировали какие-то школы. Это интересный вариант».

– Кого отметите из детей на этих соревнованиях?

– Я больше отметила девочку, которая выиграла один из разрядов на турнире Евгении Медведевой. А так, столько талантливых ребятишек, тяжело уследить за всеми.

– Мозер предложила спортсменам курировать какие‑то спортивные клубы. Как относитесь к этому?

– Смотря что будет входить в функционал курирования. Пока таких предложений не поступало, если поступят – будут приняты к рассмотрению.

– В ваше время были подобные турниры?

– Да, конечно. Открытое первенство Москвы, например. Существовало, существует и будет существовать, – сказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.