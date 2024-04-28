Мозер об отсутствии взрослых фигуристов на «Битве школ»: «Такое количество шоу, иногда кажется: люди забывают, что у нас спорт на первом месте»

Теги Нина Мозер Федерация фигурного катания Москвы Фигурное катание

Нина Мозер ответила на вопрос, пригласят ли взрослых фигуристов на «Битву школ».

«Битва школ» – командный юношеский турнир по фигурному катанию среди спортсменов от 6 до 12 лет.

«Уже такое количество шоу, мероприятий проводится, иногда мне начинает казаться: люди забывают, что у нас спорт на первом месте стоит.

Мы не рассматривали такой формат, честно говоря, зная занятость всех, напряженные графики. Другое дело, что можно разговаривать о других вещах – чтобы ведущие спортсмены как-то помогали, курировали какие-то школы. Это интересный вариант, но пока мы его не рассматриваем», – сказала генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы.

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