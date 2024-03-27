«Ситуация с Валиевой показывает разницу между Россией и другими странами». Глава WADA высказался о деле Камилы в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом

Глава WADA высказался о деле Валиевой в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом.

Витольд Банька заявил, что случай с Камилой Валиевой был выгоден для изменения антидопингового законодательства.

«Ситуация с Валиевой показывает разницу между Россией и другими странами. Я могу точно сказать, что в нормальных странах нет политиков, которые обращаются к средствам массовой информации и говорят: «Нет, нет, она совсем не виновата». А это то, что Кремль сделал с Валиевой.

Ну, вы знаете, когда выступил глава государства и изначально выразил ей доверие. Ведь это высказывание было сделано до проведения расследования, до дисциплинарного решения CAS. Но и после того, как результаты дела были обнародованы, россияне и отдельно Путин все равно сказали, что Валиева невиновна.

После этого мы выдвинули идею с инициативой в отношении нового законодательства. Это было связано с недавним случаем в CAS как раз с российской спортсменкой , которая в прошлом принимала допинг. Да, после этого скандала я взял на себя ответственность за обсуждение этого вопроса.

Так что случай с Валиевой был нам выгоден для изменения ранее не особо четкого законодательства. Именно так мы должны относиться к этому делу», – цитирует разговор «Чемпионат».

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