«Ситуация с Валиевой показывает разницу между Россией и другими странами». Глава WADA высказался о деле Камилы в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом

Теги сборная России допинг Владимир Путин WADA CAS женское катание Политика Витольд Банька Камила Валиева Фигурное катание

Глава WADA высказался о деле Валиевой в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом.

Витольд Банька заявил, что случай с Камилой Валиевой был выгоден для изменения антидопингового законодательства.

«Ситуация с Валиевой показывает разницу между Россией и другими странами. Я могу точно сказать, что в нормальных странах нет политиков, которые обращаются к средствам массовой информации и говорят: «Нет, нет, она совсем не виновата». А это то, что Кремль сделал с Валиевой.

Ну, вы знаете, когда выступил глава государства Владимир Путин и изначально выразил ей доверие. Ведь это высказывание было сделано до проведения расследования, до дисциплинарного решения CAS. Но и после того, как результаты дела были обнародованы, россияне и отдельно Путин все равно сказали, что Валиева невиновна.

После этого мы выдвинули идею с инициативой в отношении нового законодательства. Это было связано с недавним случаем в CAS как раз с российской спортсменкой Камилой Валиевой, которая в прошлом принимала допинг. Да, после этого скандала я взял на себя ответственность за обсуждение этого вопроса.

Так что случай с Валиевой был нам выгоден для изменения ранее не особо четкого законодательства. Именно так мы должны относиться к этому делу», – цитирует разговор «Чемпионат».

«Это больше политический вопрос». Глава WADA поговорил с пранкерами Вованом и Лексусом об участии стран в Играх дружбы

Никто не хочет публиковать документ об отчислении Валиевой. Минспорт и федерация спихивают это друг на друга

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14 комментариев
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Интересно, а почему выступили в защиту Валиевой.
Может были случаи раньше, что вы просто так не допускали чистых спортсменов до ОИ? Устюгов, Шипулин и тд...
Вам просто никто не верит уже.
+35
-15
+20
Мы уже поняли ваш намёк: Камила не была целью. Вам нужен был ещё один скандал вокруг российского спорта. Вам же не важна судьба спортсмена. Лицемеры
+36
-16
+20
Кто бы сомневался. По сути Банька признаёт, что дело Камилы рассматривалось не само по себе, а было использовано в определённых целях. Политическая ангажированность как она есть.
+27
-11
+16
Просто "случай для изменения законодательства". Ясненько, понятненько...
+22
-9
+13
С целью окончательного изменения <не особо четкого законодательства WADA> Закон Родченкова планируется дополнить Законом Баньки?
+11
-5
+6
Изобретение нового метода лабораторных исследований для получения нужного результата на 10 (!!!) раз - это ничто иное как фальсификация результата! Подгонка решения к требуемому ответу!
Все уже давно поняли, что из себя представляет борьба с допингом в понимании МОК и WADA.
Кстати, как там дела в Испании? Приняты меры ?
+11
-6
+5
Да потому что ваша вада пробу Камилы месяц под микроскопом рассматривала, параллельно заявляя о том, что по причине пандемии лаборатория не работает в штатном режиме, и предоставила результаты аккурат в день короткой программы!
Тут не только полковнику КГБ ясно, что всё это ложь, ...жь и провокация.
+13
-9
+4
Все эти Баньки совсем потеряли себя, они боролись не с допингом, а с нашей страной и с президентом, который зпщитил невиновную спортсменку.. А сейчас они постоянно оправдываются, понимая, что потеряли российский спорт, российских зрителей и доверие всех разумных людей.
+11
-7
+4
Ответ Виктория Лысикова
Да потому что ваша вада пробу Камилы месяц под микроскопом рассматривала, параллельно заявляя о том, что по причине пандемии лаборатория не работает в штатном режиме, и предоставила результаты аккурат в день короткой программы! Тут не только полковнику КГБ ясно, что всё это ложь, ...жь и провокация.
"результаты аккурат в день короткой программы"

Откуда эта информация?
+5
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Это не разница, это промежуток, ну типа просак
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О каком именно новом законодательстве идёт речь?
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Plank !!
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В баньку его на часик по черному ., что бы все лицемерие и грязь выбить.
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