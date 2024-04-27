Бах о ситуации с китайскими пловцами: «Мы полностью доверяем WADA. Нельзя отстранять спортсменов только потому, что какие-то люди недовольны»

Теги плавание допинг сборная Китая МОК WADA сборная Китая жен Томас Бах Париж-2024 Водные виды

Глава МОК Томас Бах заявил, что доверяет WADA в деле китайских пловцов.

23 китайских пловца сдали положительные допинг-пробы на триметазидин на внутренних соревнованиях перед Олимпиадой-2020 в Токио, но не были наказаны и выступили на Играх.

«Мы полностью доверяем WADA и его правилам контроля, WADA полностью следовало им. WADA проинформировало МОК о процедурах, которым следовало агентство.

Это (допинг) в сфере WADA. Это независимое учреждение, и никакого потока информации быть не может.

Если все процедуры были соблюдены, у этих китайских пловцов нет причин не выступать на Олимпиаде-2024 в Париже.

Нельзя просто обвинить спортсменов в чем-то, что не поддерживает соответствующий орган – в данном случае WADA – а потом сказать: хорошо, по той причине, что какие-то люди недовольны, мы отстраним вас от Олимпиады», – сказал глава Международного олимпийского комитета (МОК).

Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!

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55 комментариев
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ахахаха
+71
-3
+68
А тогда почему пару сборных отстранили из-за недовольства других, если они приедут?
+37
-1
+36
Если только они не русские, добавил Бах.
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+35
"Нельзя отстранять спортсменов только потому, что какие-то люди недовольны"
#вот это поворот
+33
-2
+31
Нечего тут смотреть, расходитесь, пнятненько?
+29
-1
+28
Это настолько другое, что вы даже не понимаете, насколько это другое))
+28
-1
+27
Партия гордится тобой, + 200 социальный рейтинг и одна кошка-жена. Нефритовый стержень Xi. УДАР!
+21
0
+21
Ответ fcsmldream
ахахаха
Тут и добавить даже нечего
+23
-2
+21
а не пора ли проверить товарища Баха на наличие в крови запредельных доз этодругина?..
+15
0
+15
Ссориться с Китаем Бах ссыт, иначе Игры Дружбы и в самом деле заменят нынешние олимпиады МОК...
+15
0
+15
Ему реально нужно к врачам
+13
0
+13
Ну типа сборную России можно было отстранить, потому что Польша играть не захотела, а тут - это другое)))

Это конечно слов нет)
+13
-1
+12
Биполярное расстройство в действии 😱
+12
0
+12
А, спортсмены из России отстранили , не из ща недовольство некоторых людей?
+13
-1
+12
Он невменяемый абсолютно.
+9
0
+9
Жду статью Копачева и Самбура, которые расскажут, что одним можно так делать, а другим (вы уже понимаете, кому именно) нельзя.
+8
0
+8
Да ладно!!! Это другое разве?
+8
0
+8
бах, ты - мерзкое лицемерное ничтожество
+8
-1
+7
Ну точно шизофреник.
+7
0
+7
Ответ Analjinn
Нечего тут смотреть, расходитесь, пнятненько?
MMKAY...
+7
0
+7
Ну тут это другое. Да. Вада не может ошибаться.
+5
0
+5
Какая такая собака )
+4
0
+4
Кого-то отстранили, только потому что они русские. Других не отстраняют, потому что "это другое". Люди в розовых очках, вы по прежнему хотите "такие ОИ"? МОК сама себя прекрасно уничтожает.
+5
-1
+4
Ответ fcsmldream
ахахаха
Даже не понимаю чего здесь больше - лицемерия или коррупции.
+4
-1
+3
У меня нет слов. Чёрное - это белое, а белое - это чёрное, поняли?
+4
-1
+3
Ответ Camicadze
а не пора ли проверить товарища Баха на наличие в крови запредельных доз этодругина?..
У него по любому ТИ. Так же, как и у остальных.
+3
0
+3
Если я напишу то, что действительно думаю об этом - опять забанят.
+3
0
+3
... Но можно и нужно отстранять россиян только из-за их гражданства.
МОК за фашизм, за враньё, за попрание базовых понятий прав и свобод человека, за двойные стандарты.
+3
0
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Это гениально
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-1
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Класс, вот же гадёныш и не краснеет)
+4
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