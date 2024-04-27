Бах о ситуации с китайскими пловцами: «Мы полностью доверяем WADA. Нельзя отстранять спортсменов только потому, что какие-то люди недовольны»
Глава МОК Томас Бах заявил, что доверяет WADA в деле китайских пловцов.
23 китайских пловца сдали положительные допинг-пробы на триметазидин на внутренних соревнованиях перед Олимпиадой-2020 в Токио, но не были наказаны и выступили на Играх.
«Мы полностью доверяем WADA и его правилам контроля, WADA полностью следовало им. WADA проинформировало МОК о процедурах, которым следовало агентство.
Это (допинг) в сфере WADA. Это независимое учреждение, и никакого потока информации быть не может.
Если все процедуры были соблюдены, у этих китайских пловцов нет причин не выступать на Олимпиаде-2024 в Париже.
Нельзя просто обвинить спортсменов в чем-то, что не поддерживает соответствующий орган – в данном случае WADA – а потом сказать: хорошо, по той причине, что какие-то люди недовольны, мы отстраним вас от Олимпиады», – сказал глава Международного олимпийского комитета (МОК).
Китайцы с триметазидином показали, как спасать спортсменов. Жаль, Валиевой это уже не поможет
23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!
#вот это поворот
Это конечно слов нет)
МОК за фашизм, за враньё, за попрание базовых понятий прав и свобод человека, за двойные стандарты.