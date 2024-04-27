Бах о ситуации с китайскими пловцами: «Мы полностью доверяем WADA. Нельзя отстранять спортсменов только потому, что какие-то люди недовольны»

Глава МОК Томас Бах заявил, что доверяет WADA в деле китайских пловцов.

23 китайских пловца сдали положительные допинг-пробы на триметазидин на внутренних соревнованиях перед Олимпиадой-2020 в Токио, но не были наказаны и выступили на Играх.

«Мы полностью доверяем WADA и его правилам контроля, WADA полностью следовало им. WADA проинформировало о процедурах, которым следовало агентство.

Это (допинг) в сфере WADA. Это независимое учреждение, и никакого потока информации быть не может.

Если все процедуры были соблюдены, у этих китайских пловцов нет причин не выступать на Олимпиаде-2024 в Париже.

Нельзя просто обвинить спортсменов в чем-то, что не поддерживает соответствующий орган – в данном случае – а потом сказать: хорошо, по той причине, что какие-то люди недовольны, мы отстраним вас от », – сказал глава Международного олимпийского комитета (МОК).

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