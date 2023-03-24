Писеев о чемпионате мира: «С учетом того, что наших там нет, считаю, что первые три места свободны»

Теги Валентин Писеев чемпионат мира по фигурному катанию сборная России ФФКР Фигурное катание

Валентин Писеев высказался об отсутствии российских фигуристов на чемпионате мира.

«Я считаю, что на сегодняшний день три первых места свободны. В данной ситуации с учетом того, что наших там нет, я считаю, что первые три места свободны.

Правда, я не все видел, надо все смотреть, а я отрывками только смотрел, и у меня общего впечатления не сложилось», – сказал почетный президент ФФКР.

Вот это находка японской фигуристки! Сорвала прыжок, но вдруг спасла каскад – и, рыдая, взяла золото ЧМ

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11 комментариев

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pele_kan
Может хватит уже обесценивать результаты ЧМ? Какую новость ни открой - везде нытье про то, что вот, чемпионы ненастоящие. Ух, наши бы конечно там задали жару! Да понятно, что задали бы. Только наших там нет, надо просто принять этот факт и поздравить призеров с заслуженно занятыми местами.
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Блинчик
Ахахахаха! Я считаю, что Патрик Чан - ОЧ-2014 в личке. Как тебе такое, Писеев?
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Sne$hinka
Ответ Оз
С каким ещё душком? В мужском и в танцах вообще-то будут полноценные медали.
Про мужское - не факт. Фигуристы с 3 по 5 место ничем не лучше наших парней в плане прыжков и такие же срывные. В ПП наверняка прыгнут по 2 чистых квада. Гуменник может 4 прыгать, Семененко 3.
За бронзу спокойно можно бороться.
Насчет Шомы и Малинина - тоже вилами по воде. У одного травма, второй нестабилен. Но если эти откатают чисто, то будут сильнейшими. Бронза останется спорной.
В танцах неизвестно, что с Букиными бы было, если бы пустили в сезон, но в целом по танцам соглашусь, что тройка будет справедливой.
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Ирина С
Странное утверждение. Хотим мы этого или нет, жизнь мирового фигурного катания продолжается и без нас. И сегодняшние чемпионы и призёры - это чемпионы и призёры со всеми атрибутами, присущими этим званиям!
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Оз
Ответ Sne$hinka
Спортсмены и не должны от них отказываться, они же их завоевали. Просто медали с душком, и всегда такими останутся. Но спортсмены тут ни при чем, виноваты чиновники ИСУ.
С каким ещё душком? В мужском и в танцах вообще-то будут полноценные медали.
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Sne$hinka
Ответ Ирина Иванова
Сколько ни говори "халва" - во рту сладко не станет. Пьедестал ЧМ занят и от медалей в знак солидарности никто не отказался.
Спортсмены и не должны от них отказываться, они же их завоевали. Просто медали с душком, и всегда такими останутся. Но спортсмены тут ни при чем, виноваты чиновники ИСУ.
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Санитар-волк
Не смотрел, занят был - перед начальством пресмыкался. А то, не дай бог, задумался бы - и с чего бы нет?
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Gel Na
Да считай на здоровье, а "счёт на табло" и медали у тех, кто в моменте на них накатал.
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JL JL
То, что ты считаешь, никого на ЧМ вообще не интересует и не волнует. Одни три первых места уже заняты, остальные, завтра займут.
А тексты-методички, деда, нехорошо выдавать. Неприлично.
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Девочка Демон
Во всех дисциплинах поди ещё?
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Ирина Иванова
Сколько ни говори "халва" - во рту сладко не станет. Пьедестал ЧМ занят и от медалей в знак солидарности никто не отказался.
+15
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