Писеев о чемпионате мира: «С учетом того, что наших там нет, считаю, что первые три места свободны»
Валентин Писеев высказался об отсутствии российских фигуристов на чемпионате мира.
«Я считаю, что на сегодняшний день три первых места свободны. В данной ситуации с учетом того, что наших там нет, я считаю, что первые три места свободны.
Правда, я не все видел, надо все смотреть, а я отрывками только смотрел, и у меня общего впечатления не сложилось», – сказал почетный президент ФФКР.
Вот это находка японской фигуристки! Сорвала прыжок, но вдруг спасла каскад – и, рыдая, взяла золото ЧМ
За бронзу спокойно можно бороться.
Насчет Шомы и Малинина - тоже вилами по воде. У одного травма, второй нестабилен. Но если эти откатают чисто, то будут сильнейшими. Бронза останется спорной.
В танцах неизвестно, что с Букиными бы было, если бы пустили в сезон, но в целом по танцам соглашусь, что тройка будет справедливой.
А тексты-методички, деда, нехорошо выдавать. Неприлично.