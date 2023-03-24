Писеев о чемпионате мира: «С учетом того, что наших там нет, считаю, что первые три места свободны»

высказался об отсутствии российских фигуристов на чемпионате мира.

«Я считаю, что на сегодняшний день три первых места свободны. В данной ситуации с учетом того, что наших там нет, я считаю, что первые три места свободны.

Правда, я не все видел, надо все смотреть, а я отрывками только смотрел, и у меня общего впечатления не сложилось», – сказал почетный президент .

Вот это находка японской фигуристки! Сорвала прыжок, но вдруг спасла каскад – и, рыдая, взяла золото ЧМ